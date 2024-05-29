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生活
2024-05-29 14:30:00

新品速遞｜KFC推期間限定「泰式紅咖哩脆雞」系列 人氣格格脆薯塊限時回歸！

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KFC推期間限定「泰式紅咖哩脆雞」系列 人氣格格脆薯塊限時回歸！

KFC推期間限定「泰式紅咖哩脆雞」系列 人氣格格脆薯塊限時回歸！

泰國一向是香港人旅遊的熱門首選，而泰式美食更已融入香港人的生活中。KFC宣布推出期間限定「泰式紅咖哩脆雞」系列，經典小食「格格脆薯塊」更限時回歸。即睇詳情！

KFC 精心炮製的「泰式紅咖哩脆雞」及「泰式紅咖哩脆雞翼」結合了香辣惹味的紅咖喱醬汁和金黃香脆的炸雞，當中秘製紅咖喱醬用上紅辣椒乾、薑黃、孜然及胡椒等香辛料，再配合泰式咖哩獨有的檸檬葉和椰香，令人食指大動！另有全新特飲「柑桔檸檬茶 Cup Cup」，新鮮的柑桔和檸檬茶，配搭清爽的梳打，可舒緩辛辣的餘韻。

凡於推廣期內購買任何套餐，只需以港幣$8 的優惠價，即可升級至「柑桔檸檬茶 Cup Cup」。

A5 泰式紅咖哩脆雞翼套餐 售價：港幣$50 起 A1 泰式紅咖哩脆雞三人分享餐 售價：港幣$194 起 A2 泰式紅咖哩脆雞豐盛套餐 售價：港幣$56 起 A3 泰式紅咖哩脆雞滿足套餐 售價：港幣$53 起 A4 泰式紅咖哩脆雞滋味套餐 售價：港幣$51 起 「快脆送」限定 泰式紅咖哩脆雞餐 售價：港幣$76 柑桔檸檬茶 Cup Cup 售價：$ 26.5 起；套餐價 $8 「快脆送」限定 泰式紅咖哩脆雞翼餐 售價：港幣$72

KFC 經典小食─格格脆薯塊限定回歸

為回應薯格忠實粉絲的熱切訴求，闊別半年多的格格脆薯塊將由即日起限時回歸，惠顧套餐只需加$5即可升級套餐小食至格格脆薯塊，讓你再嚐經典滋味。

格格脆薯塊

售價：港幣$ 22

惠顧任何套餐*可加港幣$5 升級套餐小食至格格脆薯塊。

(*堂食、外賣自取不適用於 R1, R2, R3, R4, R5, X8 套餐、茶餐、學生餐及$80 滋味二人套餐); 快脆送不適用於巴辣雞腿包餐，家鄉雞皇飯餐， 辣汁蘑菇香飯餐，超值二人餐,超值三人餐，歡聚 D (3人用)，開心 C (2 人用))

KFC 格格脆薯塊

KFC 格格脆薯塊

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