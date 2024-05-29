新品速遞｜KFC推期間限定「泰式紅咖哩脆雞」系列 人氣格格脆薯塊限時回歸！

泰國一向是香港人旅遊的熱門首選，而泰式美食更已融入香港人的生活中。KFC宣布推出期間限定「泰式紅咖哩脆雞」系列，經典小食「格格脆薯塊」更限時回歸。即睇詳情！
KFC 精心炮製的「泰式紅咖哩脆雞」及「泰式紅咖哩脆雞翼」結合了香辣惹味的紅咖喱醬汁和金黃香脆的炸雞，當中秘製紅咖喱醬用上紅辣椒乾、薑黃、孜然及胡椒等香辛料，再配合泰式咖哩獨有的檸檬葉和椰香，令人食指大動！另有全新特飲「柑桔檸檬茶 Cup Cup」，新鮮的柑桔和檸檬茶，配搭清爽的梳打，可舒緩辛辣的餘韻。
凡於推廣期內購買任何套餐，只需以港幣$8 的優惠價，即可升級至「柑桔檸檬茶 Cup Cup」。
KFC 經典小食─格格脆薯塊限定回歸
為回應薯格忠實粉絲的熱切訴求，闊別半年多的格格脆薯塊將由即日起限時回歸，惠顧套餐只需加$5即可升級套餐小食至格格脆薯塊，讓你再嚐經典滋味。
格格脆薯塊
售價：港幣$ 22
惠顧任何套餐*可加港幣$5 升級套餐小食至格格脆薯塊。
(*堂食、外賣自取不適用於 R1, R2, R3, R4, R5, X8 套餐、茶餐、學生餐及$80 滋味二人套餐); 快脆送不適用於巴辣雞腿包餐，家鄉雞皇飯餐， 辣汁蘑菇香飯餐，超值二人餐,超值三人餐，歡聚 D 餐 (3人用)，開心 C 餐 (2 人用))