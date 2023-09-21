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生活
2023-09-21 15:00:00

新品速遞｜KFC聯乘SPYxFAMILY 推全新「花生醬香辣脆雞」系列 同步推 旅行用品+銅鑼灣主題旗艦店【內附詳情】

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新品速遞｜KFC聯乘SPYxFAMILY 推全新「花生醬香辣脆雞」系列 同步推 旅行用品+銅鑼灣主題旗艦店【內附詳情】

新品速遞｜KFC聯乘SPYxFAMILY 推全新「花生醬香辣脆雞」系列 同步推 旅行用品+銅鑼灣主題旗艦店【內附詳情】

SPYxFAMILY粉絲請注意！KFC與人氣動畫聯乘，推出全新「花生醬香辣脆雞」系列。更有限定主題旅行用品，銅鑼灣旗艦店亦變身成SPYxFAMILY主題，設有多個打卡位。即睇詳情！

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KFC首度與日本人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》聯乘，由即日起推出期間限定「花生醬辣脆雞」系列，以安妮亞最愛的花生為靈感，推出兩款花生口味餐點—花生醬香辣脆雞及花生醬巴辣雞腿包。凡惠顧花生醬香辣脆雞秘密行動二人餐，即可換領一張「安妮亞與企鵝」變幻卡。

「安妮亞與企鵝」變幻卡 花生醬香辣脆雞豐盛套餐 花生醬香辣脆雞滋味套餐 花生醬巴辣雞腿包套餐 花生醬香辣脆雞滿足套餐 花生醬巴辣雞腿包 粉紅葡萄柚梳打

KFC於推廣期內更帶來特別版SPY×FAMILY間諜家家酒的食物包裝，無論堂食或外賣自取均會附上印有《SPY×FAMILY 間諜家家酒》人物角色的食物盒。凡惠顧粉紅葡萄柚梳打飲品則可得到限量版《SPY×FAMILY 間諜家家酒》杯套。

除此之外，它們亦推出6SPY×FAMILY 間諜家家酒主題的限量旅行裝備精品，其中包括「大大個行李箱貼紙」、「專屬行李牌」、「必備行李帶」、「隨身攜帶充電器」、「旅行涼伴風扇仔」以及「鐵粉必儲襟章」。只需要於KFC惠顧滿$40或以上，即可換購SPY×FAMILY間諜家家酒 x KFC限量旅行裝備。

SPY×FAMIL 間諜家家酒主題限量旅行裝備精品 SPY×FAMILY間諜家家酒食物包裝

而銅鑼灣KFC旗艦店亦會變身成SPY×FAMILY間諜家家酒主題店，屆時銅鑼灣分店的牆身將貼滿不同人物角色，入口位更有1:1安妮亞紙板公仔！除了主題分店外，於推廣期內1:1 SPY×FAMILY人物紙板公仔，港九新界分店都有，粉絲們一定要去打卡。

銅鑼灣KFC旗艦店亦會變身成SPY×FAMILY間諜家家酒主題店 銅鑼灣KFC旗艦店亦會變身成SPY×FAMILY間諜家家酒主題店 1:1 SPY×FAMILY人物紙板公仔
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