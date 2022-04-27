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2022-04-27 13:10:00

新品速遞｜KFC「爆脆雞」新推3款滋味沾醬 買套餐送限定COLLAR個人手幅/手機架

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新品速遞｜KFC「爆脆雞」新推3款滋味沾醬 買套餐送限定COLLAR個人手幅/手機架

新品速遞｜KFC「爆脆雞」新推3款滋味沾醬 買套餐送限定COLLAR個人手幅/手機架

KFC早前推出全新外脆內嫩「爆脆雞」，邀請到新世代女團COLLAR拍攝宣傳片及推出限定周邊，引來粉絲們瘋搶。今次它們推出第二浪驚喜，追加3款滋味沾醬。更推出全新COLLAR宣傳短片及第二浪精美限量禮品。首部宣傳短片將於428日上午11時率先於KFC Facebook專頁進行首播，一眾COLLAR粉絲絕對不能錯過！

KFC爆脆雞｜新推3款滋味沾醬配搭「爆脆雞」

早前隆重登場的「爆脆雞」深受歡迎，KFC乘勢推出3款滋味沾醬，分別有法式他他醬、北歐玉桂蘋果醬及美式甜辣醬。配搭外皮爆脆肉質嫩滑的「爆脆雞」，令味道更昇華。現凡惠顧「爆脆雞」套餐，即可配搭一款滋味沾醬。另外，惠顧任何可選雞件口味的套餐均可免費選配「爆脆雞」，加$2即可追加額外沾醬。

即睇「爆脆雞」系列套餐！

O4 爆脆雞滿足套餐 $55起：2件爆脆雞+格格脆薯塊 (普通) +經典葡撻+汽水(中) +1客法式他他醬+COLLAR禮品 O5 爆脆雞尊享套餐$44起：2件爆脆雞 + 辣汁蘑菇香飯 (普通) + 汽水(中) + 1客法式他他醬 爆脆雞餐 $60起：2件爆脆雞 + 經典葡撻 +馬鈴薯蓉 + 百事可樂 (330毫升) + 1客法式他他醬 (適用於好味速遞) 爆脆雞2人餐$149起：4件爆脆雞 + 辣汁蘑菇香飯 + 5件巴辣香雞翼 + 格格脆薯塊 (大) + 2件經典葡撻 + 1客法式他他醬 + 2包美式甜辣醬+ 「COLLAR」禮品 (適用於好味速遞) 法式他他醬 美式甜辣醬 北歐玉桂蘋果醬

KFC爆脆雞｜追加COLLAR限定精美禮品及全新宣傳片 買套餐送手幅/手機架

早前KFC找來人氣女團COLLAR代言，今次它們再度攜手推出第二浪限定精美禮品，於推廣期內凡惠顧O4「爆脆雞滿足套餐」（堂食/外賣自取）或「爆脆雞2人餐」（好味速遞）可獲得COLLAR成員個人應援手幅（428日起，共8款）或手機架 (514日起，共8) 一份。禮品數量有限，送完即止。

除此之外，KFC更將聯乘「COLLAR」推出一共三部全新宣傳短片，以日常生活「爆趣」的一面演繹全新「爆脆」滋味，展現出「COLLAR」成員們日常「為食」一面。首部宣傳短片將於428日上午11時正式於KFC Facebook專頁率先播出，敬請密切留意！

派發日期

說明

日期

428日至513

惠顧O4「爆脆雞滿足套餐」（堂食/外賣自取）或「爆脆雞2人餐」（好味速遞）可獲得「COLLAR」成員個人應援手幅乙份。數量有限，送完即止。

Marf

428日至429

Gao

430日至51

Day

52日至3

Sumling

54日至5

Winka

56日至7

Soching

58日至9

Ivy

510日至11

Candy

512日至13
Marf個人應援手幅 (4月28日至4月29日) Gao個人應援手幅 (4月30日至5月1日) Day個人應援手幅 (5月2日至3日) Sumling個人應援手幅 (5月4日至5日) Winka個人應援手幅 (5月6日至7日) Soching個人應援手幅 (5月8日至9日) Ivy個人應援手幅 (5月10日至5月11日) Candy個人應援手幅 (5月12日至13日)

派發日期

說明

日期

514日至529

 

惠顧O4「爆脆雞滿足套餐」（堂食/外賣自取）或「爆脆雞2人餐」（好味速遞）可獲得「COLLAR」成員個人手機架乙個。數量有限，送完即止。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marf

514日至15

Gao

516日至17

Day

518日至19

Sumling

520日至21

Winka

522日至23

Soching

524日至25

Ivy

526日至27

Candy

528日至29
Marf個人手機架(5月14日至15日) Gao個人手機架(5月16日至17日) Day個人手機架(5月18日至19日) Sumling個人手機架(5月20日至21日) Winka個人手機架(5月22日至23日) Soching個人手機架(5月24日至25日) Ivy個人手機架(5月26日至27日) Candy個人手機架(5月28日至29日)
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