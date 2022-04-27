新品速遞｜KFC「爆脆雞」新推3款滋味沾醬 買套餐送限定COLLAR個人手幅/手機架

KFC早前推出全新外脆內嫩「爆脆雞」，邀請到新世代女團COLLAR拍攝宣傳片及推出限定周邊，引來粉絲們瘋搶。今次它們推出第二浪驚喜，追加3款滋味沾醬。更推出全新COLLAR宣傳短片及第二浪精美限量禮品。首部宣傳短片將於4月28日上午11時率先於KFC Facebook專頁進行首播，一眾COLLAR粉絲絕對不能錯過！
KFC爆脆雞｜新推3款滋味沾醬配搭「爆脆雞」
早前隆重登場的「爆脆雞」深受歡迎，KFC乘勢推出3款滋味沾醬，分別有法式他他醬、北歐玉桂蘋果醬及美式甜辣醬。配搭外皮爆脆肉質嫩滑的「爆脆雞」，令味道更昇華。現凡惠顧「爆脆雞」套餐，即可配搭一款滋味沾醬。另外，惠顧任何可選雞件口味的套餐均可免費選配「爆脆雞」，加$2即可追加額外沾醬。
即睇「爆脆雞」系列套餐！
KFC爆脆雞｜追加COLLAR限定精美禮品及全新宣傳片 買套餐送手幅/手機架
早前KFC找來人氣女團COLLAR代言，今次它們再度攜手推出第二浪限定精美禮品，於推廣期內凡惠顧O4「爆脆雞滿足套餐」（堂食/外賣自取）或「爆脆雞2人餐」（好味速遞）可獲得COLLAR成員個人應援手幅（4月28日起，共8款）或手機架 (5月14日起，共8款) 一份。禮品數量有限，送完即止。
除此之外，KFC更將聯乘「COLLAR」推出一共三部全新宣傳短片，以日常生活「爆趣」的一面演繹全新「爆脆」滋味，展現出「COLLAR」成員們日常「為食」一面。首部宣傳短片將於4月28日上午11時正式於KFC Facebook專頁率先播出，敬請密切留意！
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派發日期
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說明
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日期
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4月28日至5月13日
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惠顧O4「爆脆雞滿足套餐」（堂食/外賣自取）或「爆脆雞2人餐」（好味速遞）可獲得「COLLAR」成員個人應援手幅乙份。數量有限，送完即止。
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Marf
4月28日至4月29日
Gao
4月30日至5月1日
Day
5月2日至3日
Sumling
5月4日至5日
Winka
5月6日至7日
Soching
5月8日至9日
Ivy
5月10日至11日
Candy
5月12日至13日
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派發日期
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說明
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日期
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5月14日至5月29日
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惠顧O4「爆脆雞滿足套餐」（堂食/外賣自取）或「爆脆雞2人餐」（好味速遞）可獲得「COLLAR」成員個人手機架乙個。數量有限，送完即止。
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Marf
5月14日至15日
Gao
5月16日至17日
Day
5月18日至19日
Sumling
5月20日至21日
Winka
5月22日至23日
Soching
5月24日至25日
Ivy
5月26日至27日
Candy
5月28日至29日