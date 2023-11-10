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生活
2023-11-10 17:13:34

新品速遞｜KFC x崩壞：星穹鐵道推聯名套餐 送雷射車票/立牌/啟航系列徽章

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新品速遞｜KFC x崩壞：星穹鐵道推聯名套餐 送雷射車票/立牌/啟航系列徽章

新品速遞｜KFC x崩壞：星穹鐵道推聯名套餐 送雷射車票/立牌/啟航系列徽章

KFC宣布與多平台銀河冒險角色扮演遊戲《崩壞：星穹鐵道》(PC /iOS/ Android / PS5)於即日起至1122日期間展開聯動合作，除了推出期間限定的星選聯名套餐外，更會限量送出聯動款雷射車票、聯動款立牌及美味啟航系列徽章等豐富周邊禮品。聯動合作期間，KFC銅鑼灣旗艦店更會化身成限定主題店，並於1111日舉辦「TIME TO FEAST!星選美味指南」主題日活動，期待各位開拓者們前來參與！

星選聯名套餐 感受星選美味

KFC與由NIJIGEN代理、HoYoverse開發的多平台銀河冒險角色扮演遊戲為主題，聯名推出《崩壞：星穹鐵道》星選聯名套餐。凡惠顧堂食或外賣自取《崩壞：星穹鐵道》星選聯名套餐一份，即送聯動款雷射車票乙張（兩款款式隨機派發，內含遊戲道具兌換碼）。

聯動款雷射車票 聯動款雷射車票

購星選聯名套餐 可獲限量美味啟航系列徽章

而於既日起凡於KFC購買《崩壞：星穹鐵道》星選聯名套餐，並於店內拍照打卡，標籤 #星選美味指南 #崩壞星穹鐵道及標記@kfchk @HonkaiStarRail，上載至個人社交平台並展示予KFC店員，即可獲贈限量「美味啟航系列徽章－帕姆款」乙個，每店限量60個，數量有限，派完即止。

此外，凡於指定KFC分店惠顧《崩壞：星穹鐵道》星選聯名套餐兩份，並出示限量聯動款立牌兌換券*正本，即可加贈聯動款立牌乙套*限量聯動款立牌兌換券將於即日起8時正於KFC銅鑼灣店、青衣城店、奧海城二期店、旺角新世紀廣場店派發，每店限量350張，數量有限，派完即止

美味啟航系列徽章－帕姆款 《崩壞：星穹鐵道》星選聯名套餐銷售詳情： 6 件雞件(口味可選：家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞) 、2客粗薯條配卡真Fing辣粉 (普通) 、 2件經典葡撻、2罐罐裝汽水、1張聯動款雷射車票(款式隨機派發，內含遊戲道具兌換碼) ｜$148

聯動款立牌限定店地址：

銅鑼灣店：銅鑼灣波斯富街29號及軒尼詩道479-481號東南大廈地下至二樓 A1號舖

青衣城店：青敬路33號青衣城商場3301號舖

奧海城二期店：奧海城二期地下G38-G39號舖

旺角新世紀廣場店：太子道西193號新世紀廣場1130-131

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