新品速遞｜KFC x崩壞：星穹鐵道推聯名套餐 送雷射車票/立牌/啟航系列徽章

KFC與由NIJIGEN代理、HoYoverse開發的多平台銀河冒險角色扮演遊戲為主題，聯名推出《崩壞：星穹鐵道》星選聯名套餐。凡惠顧堂食或外賣自取《崩壞：星穹鐵道》星選聯名套餐一份，即送聯動款雷射車票乙張（兩款款式隨機派發，內含遊戲道具兌換碼）。

購星選聯名套餐 可獲限量美味啟航系列徽章

而於既日起凡於KFC購買《崩壞：星穹鐵道》星選聯名套餐，並於店內拍照打卡，標籤 #星選美味指南 #崩壞星穹鐵道及標記@kfchk @HonkaiStarRail，上載至個人社交平台並展示予KFC店員，即可獲贈限量「美味啟航系列徽章－帕姆款」乙個，每店限量60個，數量有限，派完即止。

此外，凡於指定KFC分店惠顧《崩壞：星穹鐵道》星選聯名套餐兩份，並出示限量聯動款立牌兌換券*正本，即可加贈聯動款立牌乙套。*限量聯動款立牌兌換券將於即日起8時正於KFC銅鑼灣店、青衣城店、奧海城二期店、旺角新世紀廣場店派發，每店限量350張，數量有限，派完即止！