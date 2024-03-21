新品速遞｜KFC x 卡樂B「熱浪香辣脆雞」系列熱辣回歸 全新熱浪巴辣香雞翼/卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片同步登場

KFC於2022年聯乘卡樂B推出的「熱浪®️香辣脆雞」系列大受好評，於是今年再度與卡樂B攜手呈獻「熱浪®️香辣脆雞」系列，包括「熱浪®香辣脆雞」及全新「熱浪®巴辣香雞翼」，連同「熱情果鮮橙冰茶梳打」一同強勢回歸，香脆辛辣雙重刺激再度震撼你味蕾！此外，全新「卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片」亦將同步登場，獨特的滋味絕對會令你吃不停口！

「熱浪 ® 香辣脆雞」系列為你帶來雙重刺激享受

「熱浪®香辣脆雞」由KFC與卡樂B聯手炮製，將炸雞以卡樂B熱浪香辣味薯片的獨特配方調味，在雞件金黃香脆的外層上灑滿熱浪®️香辣調味粉，每一口都帶來香脆與辛辣的雙重刺激，令人難以抗拒！除此之外，全新「熱浪®巴辣香雞翼」亦隆重登場，同樣的滋味配上經典巴辣香雞翼，讓你指嚐回味！