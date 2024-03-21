新品速遞｜KFC x 卡樂B「熱浪香辣脆雞」系列熱辣回歸 全新熱浪巴辣香雞翼/卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片同步登場

KFC於2022年聯乘卡樂B推出的「熱浪®️香辣脆雞」系列大受好評，於是今年再度與卡樂B攜手呈獻「熱浪®️香辣脆雞」系列，包括「熱浪®香辣脆雞」及全新「熱浪®巴辣香雞翼」，連同「熱情果鮮橙冰茶梳打」一同強勢回歸，香脆辛辣雙重刺激再度震撼你味蕾！此外，全新「卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片」亦將同步登場，獨特的滋味絕對會令你吃不停口！
「熱浪®香辣脆雞」系列為你帶來雙重刺激享受
「熱浪®香辣脆雞」由KFC與卡樂B聯手炮製，將炸雞以卡樂B熱浪香辣味薯片的獨特配方調味，在雞件金黃香脆的外層上灑滿熱浪®️香辣調味粉，每一口都帶來香脆與辛辣的雙重刺激，令人難以抗拒！除此之外，全新「熱浪®巴辣香雞翼」亦隆重登場，同樣的滋味配上經典巴辣香雞翼，讓你指嚐回味！
「熱情果香橙冰茶梳打」果味濃郁 清爽解辣
享受「熱」浪衝擊後，不妨來一口KFC精心調配的「熱情果鮮橙冰茶梳打」，緩解口中的辛辣味道。熱情果及香橙兩者的清爽果味，再加上熱情果籽的口感，清新的味道瞬時為你帶走舌尖上的辛辣感，以清爽舒適的感覺為你完滿的一餐作結。
「卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片」 完美演繹5星級滋味
此外，另一聯乘產品「卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片」(32G)亦於KFC同步發售。卡樂B將KFC經典人氣美食「巴辣雞腿包」的風味注入香脆薯片中，入口啖啖薯仔香氣，後勁隨即散發濃郁雞腿肉味，微辣中帶點蛋黃醬的酸甜，味道恰到好處，讓人忍不住一片接一片，引起另一波「熱」潮。
KFC x 卡樂B「熱浪香辣脆雞」系列備註：
- 以上產品適用於堂食及外賣自取。
- 以上食品於上午11時後於全線香港及澳門分店供應(山東街、沙田馬場、亞洲國際博覽館、九龍灣國際展貿中心、觀塘東廣場、又一城及太安樓分店除外)。
- 推廣期為2024年3月21日起，數量有限，售完即止。