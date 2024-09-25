新品速遞｜Little Bao $128起試全新海鮮菜式 「K.F.C. 韓式炸蟹包」糅合潮州生醃蟹＋韓式醬油蟹

Little Bao最近首次以「海」為主題，推出全新季節菜式，利用高質海產食材，炮製出結合傳統與現代風味的美食！當中包括K.F.C. 韓式炸蟹包、帶子刺身配糟鹵高湯、新鮮魷魚配芝麻醬等鮮味菜式，價錢由$128起，另外亦有新出鴛鴦奶茶雪糕包、沙薑炸三黃雞等港式風味新品，下文即睇詳情！
Little Bao全新海鮮菜式
今次一眾海鮮菜式中，最吸引的是K.F.C. 韓式炸蟹包($138)，糅合潮州生醃蟹及韓式醬油蟹Gejang （醬油蟹）兩大風味，先將軟殼蟹原隻以辣椒醬油醃製，再用 Little Bao 經典油炸方法處理，最後放上韓式辣椒醬及自製蔥蒜沙律，香辣而惹味。帶子刺身配糟鹵高湯($148)蠻有驚喜，以潮州生醃海鮮為靈感，並用秘魯生醃帶子的視角來呈現。帶子刺身在糟鹵高湯 (Jolo Dashi) 中醃製，將糟鹵的鮮美與清新的青檸結合，並綴以健康養生的杞子、有脆口感的沙葛、九層塔、自家製的炸餃子皮作脆片，味道層次豐富。
Little Bao雙人套餐
除以上海鮮菜式，餐廳的招牌炸雞亦有新口味登場， 沙薑炸三黃雞($128 起)分別有原味和四川味，將三黃雞以胡椒、蔥油、沙薑粉醃製，然後炸至金黃酥脆，肉質鮮嫩。新口味可選擇小分量的雞球( $128)或豐盛的招牌炸雞( $17)，同樣香口惹味。
Little Bao 現推出雙人套餐($536)，想嘗試新菜的客人可自由組合，食客可選擇兩款包、四道分享菜、兩個甜品包和兩杯飲品，可從新餐牌和 Little Bao 經典菜式自選組合。如選擇全新的 K.F.C. 韓式炸蟹包須加收$30，新菜式沙薑炸雞則可選為分享菜，另外甜品可選新推的鴛鴦奶茶雪糕包，須加收$10。
Little Bao 中環店
地址：中環善慶街 1-3 號電話：2818 1280
營業時間：星期日、星期二至星期四 12-4pm, 6-10pm | 星期五至星期六 12-4pm, 6-11pm 星期一休息
Little Bao銅鑼灣店
地址：銅鑼灣京士頓街 9 號地址 H1 號舖
電話：2555 0600
營業時間:：星期日至星期四 12-10pm | 星期五至星期六 12-11pm