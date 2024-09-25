新品速遞｜Little Bao $128起試全新海鮮菜式 「K.F.C. 韓式炸蟹包」糅合潮州生醃蟹＋韓式醬油蟹

Little Bao最近首次以「海」為主題，推出全新季節菜式，利用高質海產食材，炮製出結合傳統與現代風味的美食！當中包括K.F.C. 韓式炸蟹包、帶子刺身配糟鹵高湯、新鮮魷魚配芝麻醬等鮮味菜式，價錢由$128起，另外亦有新出鴛鴦奶茶雪糕包、沙薑炸三黃雞等港式風味新品，下文即睇詳情！

Little Bao全新海鮮菜式

今次一眾海鮮菜式中，最吸引的是K.F.C. 韓式炸蟹包($138)，糅合潮州生醃蟹及韓式醬油蟹Gejang （醬油蟹）兩大風味，先將軟殼蟹原隻以辣椒醬油醃製，再用 Little Bao 經典油炸方法處理，最後放上韓式辣椒醬及自製蔥蒜沙律，香辣而惹味。帶子刺身配糟鹵高湯($148)蠻有驚喜，以潮州生醃海鮮為靈感，並用秘魯生醃帶子的視角來呈現。帶子刺身在糟鹵高湯 (Jolo Dashi) 中醃製，將糟鹵的鮮美與清新的青檸結合，並綴以健康養生的杞子、有脆口感的沙葛、九層塔、自家製的炸餃子皮作脆片，味道層次豐富。