新品速遞｜MAKE UP FOR EVER高清遮瑕霜+氣墊粉底 透薄柔焦底妝 即時修正膚色

MAKE UP FOR EVER早前於歐美和台灣等地推出HD SKIN CONCEALER 高清隱形遮瑕霜，在網上嬴盡口碑，遮瑕霜今個月終於連同HD SKIN CUSHION高清持妝氣墊粉底一同登陸香港。品牌日前舉行發布會，讓記者們親身感受試用，並由品牌高級化妝師介紹產品用法。

MAKE UP FOR EVER高清遮瑕霜+氣墊粉底 透薄柔焦底妝 即時修正膚色

市面不少氣墊粉底主打光澤感，不過在夏天容易予人油光的錯覺。全新高清持妝氣墊粉底主打柔焦妝感，能修正膚色，並避免氧化變黃問題，透薄質感帶來透氣舒適又自然的妝效。氣墊粉底備有5色，加上SPF 50+及PA++++高防曬度，防水防汗，不易溶妝，四季都適合使用。

而另一主打的高清隱形遮瑕霜，最大賣點是透薄度高，不怕卡粉、厚重及出細紋等問題，使用時可按需要重覆堆疊使用。遮瑕霜備有12款色調，同樣是走柔焦路線，可以霧化瑕疵、均勻調色，修飾黑眼圈、淚溝及法令紋等瑕疵問題。