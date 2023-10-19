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生活
2023-10-19 12:30:00

新品速遞｜MAKE UP FOR EVER高清遮瑕霜+氣墊粉底 透薄柔焦底妝 即時修正膚色

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新品速遞｜MAKE UP FOR EVER高清遮瑕霜+氣墊粉底 透薄柔焦底妝 即時修正膚色

新品速遞｜MAKE UP FOR EVER高清遮瑕霜+氣墊粉底 透薄柔焦底妝 即時修正膚色

MAKE UP FOR EVER早前於歐美和台灣等地推出HD SKIN CONCEALER 高清隱形遮瑕霜，在網上嬴盡口碑，遮瑕霜今個月終於連同HD SKIN CUSHION高清持妝氣墊粉底一同登陸香港。品牌日前舉行發布會，讓記者們親身感受試用，並由品牌高級化妝師介紹產品用法。

MAKE UP FOR EVER高清遮瑕霜+氣墊粉底 透薄柔焦底妝 即時修正膚色

MAKE UP FOR EVER高清遮瑕霜+氣墊粉底 透薄柔焦底妝 即時修正膚色

市面不少氣墊粉底主打光澤感，不過在夏天容易予人油光的錯覺。全新高清持妝氣墊粉底主打柔焦妝感，能修正膚色，並避免氧化變黃問題，透薄質感帶來透氣舒適又自然的妝效。氣墊粉底備有5色，加上SPF 50+PA++++高防曬度，防水防汗，不易溶妝，四季都適合使用。

高清持妝氣墊粉底 $420、補充裝$320 高清持妝氣墊粉底 $420、補充裝$320

而另一主打的高清隱形遮瑕霜，最大賣點是透薄度高，不怕卡粉、厚重及出細紋等問題，使用時可按需要重覆堆疊使用。遮瑕霜備有12款色調，同樣是走柔焦路線，可以霧化瑕疵、均勻調色，修飾黑眼圈、淚溝及法令紋等瑕疵問題。

高清隱形遮瑕霜共有12色。 高清隱形遮瑕霜 $295、高清美妝蛋 $140 高清隱形遮瑕霜共有12色。

品牌化妝師分享使用心得

發布會當日，品牌SENIOR PRO ARTIST化妝師Rex Chan，為模特兒示範如果使用新品。他表示，如果想遮眼圈，首先以遮瑕霜的#3.3偏橙色調作修正黑眼圈色素，然後以美妝蛋均勻印開，再以接近膚色色號的遮瑕霜與膚色融合遮瑕。如想更柔焦化黑眼圈或修飾其他瑕疵，可利用#242大型暈染眼影掃掃上遮瑕霜，掃毛蓬鬆輕盈設計，有助柔化遮瑕霜的邊位，令妝感更細緻。

底妝Step by step：

STEP 1：上妝前先以STEP 1 HYDRA BOOSTER 為Model軟化肌膚和補濕，令妝容全日更貼服持久，上妝後顯得飽滿及充滿自然光澤感。 STEP 2：以粉撲取高清持妝氣墊粉底印上皮膚，即時明顯修膚色。如需高度遮瑕妝感，可沾取兩下Cushion份量印上，遮瑕度輕易隨意調較。 STEP 3：先以#3.3偏橙色調作修正黑眼圈色素，然後以美妝蛋均勻印開，再以接近膚色色號的遮瑕霜與膚色融合遮瑕。 STEP 4：用大型暈染眼影掃掃上遮瑕霜，有助柔化遮瑕霜的邊位。 STEP 5：Rex推介以MIST & FIX定妝，令妝容更貼服，更可以令粉底保持色度，同時為肌膚保濕。
Klook.com
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