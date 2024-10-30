新品速遞｜Martell馬爹利推出金王之尊干邑 糅合1400種生命之水 全球限量1000支！

各位愛酒之人絕對不能錯過這個消息！馬爹利（Martell）今年隆重推出限量珍釀「馬爹利金王之尊干邑 – 尚堤莊園珍藏」（L’Or de Jean Martell – Réserve du Château），以高達 1,400 種來自法國四大產區的「生命之水」（eaux-de-vie）釀造展現品牌精湛技藝，瓶身更以巴卡拉水晶及19克拉黃金製作，堪稱奢華與工藝的完美結合。而全球限量僅 1,000 瓶，每瓶更擁有獨特編號。

沉浸式感官之旅 為慶祝這款干邑在香港首次亮相，馬爹利和澳門永利皇宮，於幻影空間 Illuminarium 舉辦限定沉浸式品鑑體驗。活動中，來賓將能深入探索這款佳釀的製作過程，並由米芝蓮星級名廚譚國鋒和黃隆滔聯手打造的六道菜盛宴，巧妙搭配這款干邑的複雜香氣與細膩口感，呈現前所未有的感官享受。

創作靈感 「馬爹利金王之尊干邑 – 尚堤莊園珍藏」的靈感來自馬爹利的經典產區尚堤莊園 Château de Chanteloup ，這座位於法國干邑區寶德區的莊園自 1715 年起成為品牌歷史的重要象徵。這款干邑不僅經過 300 年歷史的老橡木桶陳釀，更蘊含了豐富的花果香氣和大地氣息，讓每一口都充滿層次感，餘韻悠長。

限定嘗味套餐 除了這款珍釀的正式亮相，馬爹利更與香港富臨飯店聯合推出期間限定的美食優惠，由現在到11月17日，食客可在品嚐富臨招牌菜式「阿一鮑魚鵝掌煲」的同時，搭配兩杯馬爹利 XXO，僅需$1,880便可享受干邑的醇厚風味和奢華粵菜的極致融合。

關於品牌 馬爹利是歷史最悠久的干邑品牌，由尚馬爹利於1715年創立。承襲了九個世代的精湛手藝，馬爹利干邑細膩優雅，享譽全球。而揉合了對工藝的創新熱情和風土的深厚聯繫，馬爹利公司由1912年推出的標誌性產品藍帶馬爹利發展到今天的藍淬燕，一直大膽開創新的表現形式。