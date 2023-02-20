新品速遞｜McCafé再度加推超值$100八杯手調咖啡優惠 $12.5歎優質靚啡

由2月21日起，McCafé再次推出超值優惠－麥當勞App $100八杯手調咖啡優惠券，套票可供換購至4月底，為咖啡愛好者帶來不同選擇。

由2月21日上午6時起，麥當勞App再度為大家送上超值靚啡優惠！McCafé加推的手調咖啡優惠券讓App用戶可以$100任選8杯指定手調咖啡 (原價$204)，平均每杯咖啡只需$12.5。用戶購買套餐優惠券時需先繳付$20訂金，8張指定手調咖啡換購券便會於2個工作天內自動存入麥當勞App內「McCafé優惠券」版面，其後每次使用換購券時只需繳付$10即可品嚐由咖啡調配師精心製作的咖啡。McCafé手調咖啡優惠券數量有限，額滿即止，而換購券有效期至2023年4月30日。

八張指定手調咖啡換購券可換領細杯裝熱意式鮮奶咖啡、細杯裝熱美式咖啡或細杯裝熱意大利泡沫咖啡，當用戶成功換購咖啡後，麥當勞App便會自動移除換購券。換購券於早上6時至午夜12時，適用，讓咖啡迷任何時段均能品嚐最純粹香濃的咖啡滋味。

顧客使用指定手調咖啡換購券時，還可以加$5升級大杯裝熱飲，或加$8轉凍飲。同時，顧客可享有美食加配優惠，以超值價自由選配麥當勞或McCafé美食，包括$8加配McCafé牛角飽、$10加配豬柳漢堡、$12加配豬柳蛋漢堡或魚柳飽、$15加配McCafé火腿扒蛋沙律意式飽或$20加配McCafé紐約芝士蛋糕。