新品速遞｜Meadows全新中式糖水雪糕 免費換領試食！椰香厚奶/薑汁撞奶/陳皮紅豆沙

Meadows推出全新糖水雪糕系列！今次以中式糖水為靈感，推出3款神還原經典糖水的雪糕杯，口味包括陳皮紅豆沙、薑汁撞奶以及椰香厚奶，喜愛食傳統中式糖水就絕不能錯過！想試食全新口味，10月1日起惠康推出限時優惠，只要做以下步驟就可以免費換領雪糕，想知詳請即睇內文了解。

Meadows推出三款全新口味的雪糕，陳皮紅豆沙、薑汁撞奶和椰香厚奶，雪糕均不含人造色素。椰香厚奶和薑汁撞奶的配方中添加了忌廉，使口感更加醇厚絲滑。椰香厚奶雪糕香滑濃郁，搭配豐富的椰絲，口感層次分明，清香四溢；而薑汁撞奶雪糕則以濃烈的薑味為主，入口時先感受到薑的辛辣，隨後奶香和甜味交織，完美還原薑汁撞奶的風味。陳皮紅豆沙雪糕則將這款廣東經典甜品轉化為雪糕，先是陳皮的芳香撲鼻而來，再然後是紅豆的甜美滋味和陳皮的回甘，清甜中帶著果皮的香氣，讓人回味無窮。

Facebook 專頁留言即換領糖水雪糕杯系列

惠康更推出限時優惠，由10月1日至7日，於惠康Facebook專頁留言“WOWTUE”即可換領Meadows全新推出的糖水雪糕杯（100毫升x 3杯）一盒（任選一款口味），隨時享受冰涼甜蜜的美味。