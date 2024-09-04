新品速遞｜OK便利店聯乘日本Aberdeen Hong Kong Waffle $25起食蜜糖脆芝士/嬉野抹茶味雞蛋仔

OK便利店更獨家聯乘日本Aberdeen Hong Kong Waffle，於旺角碧街分店內的hot&in美食吧特設期間限定店，帶來一系列新口味雞蛋仔！Aberdeen Hong Kong Waffle來自日本長崎縣的佐世保市，被列入佐世保市政府觀光公式網站「市內甜品店10選」，品牌採用日本優質麵粉及雞蛋製造製作雞蛋仔，外層香脆，裡面香甜鬆軟，值得一試！

OK便利店旺角碧街分店限定！多款新口味雞蛋仔

由即日起至10月31日，OK便利店旺角碧街分店將供應一系列聯乘日本Aberdeen Hong Kong Waffle所推出的雞蛋仔，分別有原味、蜜糖脆芝士、嬉野抹茶、嬉野焙茶，可選擇單拼或雙拼。品牌將日式特色滋味與香港風味的完美結合，必試蜜糖脆芝士($38)，以薄切寬芝士條滿佈於每粒雞蛋仔，再於烘熱、冷卻後淋上滿滿的蜜糖於脆脆的外層上，鹹甜香口。嬉野抹茶($35)也同樣吸引， 選用為九州嬉野名物的抹茶粉，入口濃厚茶香，微微甘苦，正宗日本茶香風味！