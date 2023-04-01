新品速遞｜ON: THE BODY王牌磨砂沐浴露再升級 新出鼠尾草木香治愈身心

鼠尾草常被用來淨化空間和消除負面情緒，韓國身體護理品牌ON: THE BODY，最近為王牌水療磨砂沐浴露系列再度升級，更增添全新草本木香死海鹽磨砂沐浴露，療癒的鼠尾草香味清爽醒神，正好讓大家在春天一洗倦氣，同時洗滌心靈，為生活帶來小清新的儀式感。

王牌系列再升級 令肌膚透白亮澤

ON: THE BODY的水療磨砂沐浴露系列，結合磨砂與沐浴功能，利用死海鹽去除老廢角質、潔淨身體。新升級配方加入了杏籽及植物等天然磨砂成分，有效改善角質細，並通過皮膚刺激測試。產品同時採用品牌獨有的Hyaluronic-Retinol Essence配方，不但能舒緩磨砂動作後的乾癢，更能為肌膚保濕滋潤，用後肌膚不乾緊，提升皮膚水分。沐浴露同時加入多種高效顯著的美白保濕成分，如透明質酸、Retinol(視黃醇）、煙醯胺、溫泉水、甘油及Ceramide（神經醯胺），用家洗澡時像為肌膚敷上美白cream mask一樣，沐浴後肌膚變得光亮細嫩。