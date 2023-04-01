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2023-04-01 12:30:00

新品速遞｜ON: THE BODY王牌磨砂沐浴露再升級 新出鼠尾草木香治愈身心

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新品速遞｜ON: THE BODY王牌磨砂沐浴露再升級 新出鼠尾草木香治愈身心

新品速遞｜ON: THE BODY王牌磨砂沐浴露再升級 新出鼠尾草木香治愈身心

鼠尾草常被用來淨化空間和消除負面情緒，韓國身體護理品牌ON: THE BODY，最近為王牌水療磨砂沐浴露系列再度升級，更增添全新草本木香死海鹽磨砂沐浴露，療癒的鼠尾草香味清爽醒神，正好讓大家在春天一洗倦氣，同時洗滌心靈，為生活帶來小清新的儀式感。

品牌邀來短髮女神蘇皓兒(Chloe So)拍攝硬照及宣傳片，親解白滑肌膚秘密。

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王牌系列再升級 令肌膚透白亮澤

ON: THE BODY的水療磨砂沐浴露系列，結合磨砂與沐浴功能，利用死海鹽去除老廢角質、潔淨身體。新升級配方加入了杏籽及植物等天然磨砂成分，有效改善角質細，並通過皮膚刺激測試。產品同時採用品牌獨有的Hyaluronic-Retinol Essence配方，不但能舒緩磨砂動作後的乾癢，更能為肌膚保濕滋潤，用後肌膚不乾緊，提升皮膚水分。沐浴露同時加入多種高效顯著的美白保濕成分，如透明質酸、Retinol(視黃醇）、煙醯胺、溫泉水、甘油及Ceramide（神經醯胺），用家洗澡時像為肌膚敷上美白cream mask一樣，沐浴後肌膚變得光亮細嫩。

新升級配方有效提升肌膚光澤及美白度，讓用家能真正體驗沐浴「洗白白」。 新升級配方有效提升肌膚光澤及美白度，讓用家能真正體驗沐浴「洗白白」。

全新鼠尾草木香 趕走煩惱

升級系列更加入草本木香死海鹽磨砂沐浴，加入鼠尾草木香。過去鼠尾草木香一般為奢侈護膚及香水品牌所使用，甚少用於開架護理牌子，因此品牌特意調配中性不嗆鼻的香味，讓男女用家都能享受home spa。草本木香充滿大自然韻味，洗澡時尤如被草本木香包圍，療愈心靈，遠離瑣事煩囂。

全新鼠尾草木香，中性不嗆鼻的木味調香與雨後茂密森林柔和的泥土味和草味互相交融，搭配出讓人清爽醒神、愉悅自然的溫柔香氣。 全新草本木香充滿大自然韻味。

同系列另外3款產品亦加入不同專屬成分：法國黑玫瑰死海鹽磨砂沐浴露蘊含玫瑰精油，幫助皮膚鎖水保濕；喜馬拉雅山粉紅鹽磨砂沐浴露含有高礦物質，提亮肌膚；茉莉花死海鹽磨砂沐浴露香味清新怡人，幫助用家釋放壓力，舒壓放鬆。

法國黑玫瑰死海鹽磨砂沐浴露 $69.9/600g 茉莉花死海鹽磨砂沐浴露香味清新怡人，幫助用家釋放壓力，舒壓放鬆。$69.9/600g 喜馬拉雅山粉紅鹽磨砂沐浴露有助肌膚美白提亮。 $69.9/600g
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