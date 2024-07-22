新品速遞｜Pizza Hut期間限定扭扭批及啪啪批／黑松露巨啡菇意粉／烤雞啡菇牛肝菌焗飯

Pizza Hut由即日起至9月25日全新推出期間限定兩款意大利風味Pizza，分別是松露海蝦點芝扭扭批和黑醋PARMA啪啪爆脆批，兩者皆可點上滋味松露青檸點點醬，讓你每一口都嚐到意大利的濃郁風味！另外更推出「意式烤雞啡菇牛肝菌燉/焗飯」及「黑松露巨啡菇意粉」。8月14日前外送速遞買滿$450，輸入優惠碼再減$70，即睇內文優惠詳情！

Pizza Hut 期間限定扭扭批及啪啪啪批系列

「 松露海蝦點芝扭扭批 」 配 松露青檸點點醬

松露海蝦點芝扭扭批結合了意大利盛產、最香最矜貴的黑松露醬和鮮嫩大蝦，再加上Mega Size芝心扭扭批邊的濃郁拉絲芝士，每一口都充滿豐富層次感！其他海鮮配料配上清新的檸檬蒜蔥醬和多種蔬菜如紅洋蔥條、鮮白菌片、紅酸模，多樣化的餡料和酥脆口感，不停刺激味蕾！特製的松露青檸點點醬是這款Pizza的絕佳搭配，結合黑松露醬的濃郁香氣和青檸的清新酸香，刷新你的Pizza體驗！

「 黑醋PARMA啪啪爆脆批 」 配 松露青檸點點醬

黑醋PARMA啪啪爆脆批以肉質柔軟、甘甜芳香的巴馬火腿和濃黑醋汁為主角，搭配香脆烤煙肉，加上入口即化的爆脆批底，一瞬間帶你品嚐舌尖上的意大利。濃郁的黑醋汁和多種蔬菜配料包括已烤意大利青瓜片及紅酸模等，為Pizza增添了酸甜和清爽味道。松露青檸點點醬與味道濃郁的巴馬火腿出奇的夾，平衡了烤肉的油膩感。

單點價：$179(普通批)；$214(大批)