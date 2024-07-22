新品速遞｜Pizza Hut期間限定扭扭批及啪啪批／黑松露巨啡菇意粉／烤雞啡菇牛肝菌焗飯

Pizza Hut由即日起至9月25日全新推出期間限定兩款意大利風味Pizza，分別是松露海蝦點芝扭扭批和黑醋PARMA啪啪爆脆批，兩者皆可點上滋味松露青檸點點醬，讓你每一口都嚐到意大利的濃郁風味！另外更推出「意式烤雞啡菇牛肝菌燉/焗飯」及「黑松露巨啡菇意粉」。8月14日前外送速遞買滿$450，輸入優惠碼再減$70，即睇內文優惠詳情！
Pizza Hut 期間限定扭扭批及啪啪啪批系列
「松露海蝦點芝扭扭批」配松露青檸點點醬
松露海蝦點芝扭扭批結合了意大利盛產、最香最矜貴的黑松露醬和鮮嫩大蝦，再加上Mega Size芝心扭扭批邊的濃郁拉絲芝士，每一口都充滿豐富層次感！其他海鮮配料配上清新的檸檬蒜蔥醬和多種蔬菜如紅洋蔥條、鮮白菌片、紅酸模，多樣化的餡料和酥脆口感，不停刺激味蕾！特製的松露青檸點點醬是這款Pizza的絕佳搭配，結合黑松露醬的濃郁香氣和青檸的清新酸香，刷新你的Pizza體驗！
「黑醋PARMA啪啪爆脆批」配松露青檸點點醬
黑醋PARMA啪啪爆脆批以肉質柔軟、甘甜芳香的巴馬火腿和濃黑醋汁為主角，搭配香脆烤煙肉，加上入口即化的爆脆批底，一瞬間帶你品嚐舌尖上的意大利。濃郁的黑醋汁和多種蔬菜配料包括已烤意大利青瓜片及紅酸模等，為Pizza增添了酸甜和清爽味道。松露青檸點點醬與味道濃郁的巴馬火腿出奇的夾，平衡了烤肉的油膩感。
單點價：$179(普通批)；$214(大批)
同步推意式烤雞啡菇牛肝菌燉飯/焗飯／黑松露巨啡菇意粉
意式烤雞啡菇牛肝菌燉飯/焗飯
意式烤雞啡菇牛肝菌燉飯充滿層次和香氣！烤雞肉的嫩滑與大啡菇和鮮白菌的豐富口感相得益彰。牛肝菌忌廉汁的濃郁，配上巴馬臣芝士的鹹香，讓燉飯的每一口都充滿驚喜。少量的白酒提升了整體的香氣，而脆脆芝士餅則為這道濃郁的燉飯增添了一份酥脆；意式烤雞啡菇牛肝菌焗飯色香味俱全！大啡菇片、鮮白菌片與雞粒，搭配濃郁的忌廉牛肝菌汁，入口滑順。焗烤後的巴馬臣芝士碎形成金黃的誘人芝士層，洋蔥條則增添了甜味和口感，令人垂涎欲滴。
燉飯單點價：$79 (只限堂食)
焗飯單點價：外賣自取$79；外送$89 (只限外賣自取及外送)
黑松露巨啡菇意粉
黑松露巨啡菇意粉集奢華與美味於一身！黑松露獨特的芳香與大啡菇的濃郁菇香相互融合，讓意粉充滿豐富的層次感。經香草烤製的大啡菇和新鮮蘑菇的加入，使意粉的口感更多樣化。洋蔥碎為意粉增添一絲微甜，而巴馬臣芝士碎則讓整體風味更加濃厚，奶香四溢。
單點價：堂食及外賣自取$84；外送$94
期間限定扭扭爆脆套餐
一班朋友聚會驚唔夠食？期間限定2-3人或4-5人扭扭爆脆套餐就幫到你！只需$299起，慳高達$466！這個套餐各式各樣食物應有盡有，令你可以嚐盡所有限定食物！除了全新的松露海蝦點芝扭扭批及黑醋PARMA啪啪爆脆批，仲有 意式烤雞啡菇牛肝菌燉/焗飯或黑松露巨啡菇意粉，更備有前菜、湯、飲品及甜品，包你大滿足！
2 - 3人扭扭爆脆套餐
堂食$349；外賣自取或外送$299
4 - 5人扭扭爆脆套餐
堂食$599；外賣自取$489；外送$499