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2024-07-22 15:30:00

新品速遞｜Pizza Hut期間限定扭扭批及啪啪批／黑松露巨啡菇意粉／烤雞啡菇牛肝菌焗飯

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新品速遞｜Pizza Hut期間限定扭扭批及啪啪批／黑松露巨啡菇意粉／烤雞啡菇牛肝菌焗飯

新品速遞｜Pizza Hut期間限定扭扭批及啪啪批／黑松露巨啡菇意粉／烤雞啡菇牛肝菌焗飯

Pizza Hut由即日起至9月25日全新推出期間限定兩款意大利風味Pizza，分別是松露海蝦點芝扭扭批和黑醋PARMA啪啪爆脆批，兩者皆可點上滋味松露青檸點點醬，讓你每一口都嚐到意大利的濃郁風味！另外更推出意式烤雞啡菇牛肝菌燉/焗飯」及「黑松露巨啡菇意粉」。8月14日前外送速遞買滿$450，輸入優惠碼再減$70，即睇內文優惠詳情！

Pizza Hut期間限定扭扭批及啪啪批

Pizza Hut期間限定扭扭批及啪啪批

Pizza Hut 期間限定扭扭批及啪啪啪批系列

松露海蝦點芝扭扭批松露青檸點點醬

松露海蝦點芝扭扭批結合了意大利盛產最香最矜貴的黑松露醬和鮮嫩大蝦，再加上Mega Size芝心扭扭批邊的濃郁拉絲芝士，每一口都充滿豐富層次感！其他海鮮配料配上清新的檸檬蒜蔥醬和多種蔬菜如紅洋蔥條、鮮白菌片、紅酸模，多樣化的餡料和酥脆口感，不停刺激味蕾！特製的松露青檸點點醬是這款Pizza的絕佳搭配，結合黑松露醬的濃郁香氣和青檸的清新酸香，刷新你的Pizza體驗！

黑醋PARMA啪啪爆脆批松露青檸點點醬

黑醋PARMA啪啪爆脆批肉質柔軟、甘甜芳香的巴馬火腿和濃黑醋汁為主角，搭配香脆烤煙肉，加上入口即化的爆脆批底，一瞬間帶你品嚐舌尖上的意大利。濃郁的黑醋汁和多種蔬菜配料包括已烤意大利青瓜片及紅酸模等，為Pizza增添了酸甜和清爽味道。松露青檸點點醬與味道濃郁的巴馬火腿出奇的夾，平衡了烤肉的油膩感。

單點價：$179(普通批)；$214(大批)

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同步推意式烤雞啡菇牛肝菌燉飯/焗飯／黑松露巨啡菇意粉

意式烤雞啡菇牛肝菌燉飯/焗飯

意式烤雞啡菇牛肝菌燉飯充滿層次和香氣！烤雞肉的嫩滑與大啡菇和鮮白菌的豐富口感相得益彰。牛肝菌忌廉汁的濃郁，配上巴馬臣芝士的鹹香，讓燉飯的每一口都充滿驚喜。少量的白酒提升了整體的香氣，而脆脆芝士餅則為這道濃郁的燉飯增添了一份酥脆；意式烤雞啡菇牛肝菌焗飯色香味俱全！大啡菇片、鮮白菌片與雞粒，搭配濃郁的忌廉牛肝菌汁，入口滑順。焗烤後的巴馬臣芝士碎形成金黃的誘人芝士層，洋蔥條則增添了甜味和口感，令人垂涎欲滴。

燉飯單點價：$79 (只限堂食)
焗飯單點價：外賣自取$79；外送$89 (只限外賣自取及外送)

黑松露巨啡菇意粉

黑松露巨啡菇意粉集奢華與美味於一身！黑松露獨特的芳香與大啡菇的濃郁菇香相互融合，讓意粉充滿豐富的層次感。經香草烤製的大啡菇和新鮮蘑菇的加入，使意粉的口感更多樣化。洋蔥碎為意粉增添一絲微甜，而巴馬臣芝士碎則讓整體風味更加濃厚，奶香四溢。

單點價：堂食及外賣自取$84；外送$94

期間限定扭扭爆脆套餐

一班朋友聚會驚唔夠食？期間限定2-3人或4-5人扭扭爆脆套餐就幫到你！只需$299起，慳高達$466！這個套餐各式各樣食物應有盡有，令你可以嚐盡所有限定食物！除了全新的松露海蝦點芝扭扭批黑醋PARMA啪啪爆脆批，仲有 意式烤雞啡菇牛肝菌燉/焗飯或黑松露巨啡菇意粉，更備有前菜、湯、飲品及甜品，包你大滿足！    

2 - 3人扭扭爆脆套餐
堂食$349；外賣自取或外送$299

4 - 5人扭扭爆脆套餐
堂食$599；外賣自取$489；外送$499

​​​​​​8月14日前外送速遞買滿$450，輸入「ph70」再減$70

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