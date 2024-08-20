Prada Beauty去年推出U000 Prada Balm，成為品牌的經典綠調，其綠色護唇膏早前推出，已在日本成為人氣話題之作。Prada Beauty最近將經典綠調延伸至全新系列——Universal Optimizers，更在亞洲率先發售，包括Refine柔霧修護妝前底霜、Reset柔霧透滑蜜粉餅和Reveal原光新肌粉底液，3款產品互相補足，打造啞緻無瑕的底妝。更令人雀躍的是，系列產品都加入護膚成分，同時發揮持久的修護效果，做到實現妝養合一。

Refine柔霧修護妝前底霜的帶有微微綠調，可修正泛紅膚色與毛孔瑕疵，同時淡化細紋，令肌膚更見平滑細緻，控油持妝，提升妝容的貼服及持久度，打造柔霧細緻膚質。配方注入三重複合酸AHA、BHA和LHA，溫和去除角質，改善毛孔及粗糙膚質；維他命B5 (Panthenol)則能鞏固肌膚屏障，減少水分流失，展現更柔嫩細滑肌膚。

粉底液色調建基大數據演算法

Prada Reveal原光新肌粉底液提倡從膚色、透明感和紋理三大層面提升肌膚質量，還原肌膚本來的質感。加入專利動態濾光科技，於肌膚表面瞬間轉化成微晶體，發揮光線擴散及反射的優點，打造絲柔霧光效果。粉底液同時加入維他命E及維他命B3等，帶來抗氧、改善膚色及鎖水保濕功效。粉底液備有10款色調，建基於一個3,000種不同膚色的大數據演算法，確保更高準確度。

配合03 Foundation Optimizer Brush粉底掃，以專利三角形3層設計，打側看如3級樓梯，加上3款不同掃毛纖維，可精準拿捏粉底分量，有助延伸和暈染粉底，達致中至高度遮瑕。