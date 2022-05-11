新品速遞｜Pret A Manger 20週年推限定輕食 港式美食為主題 燒鵝長法包/叉燒三文治

英國美食品牌Pret A Manger為慶祝進駐香港20週年，將由2022年4月27日至6月21日期間限定推出一系列以地道香港美食特色為主題的輕食美點，包括燒鵝長法包、叉燒三文治等。更推出推出多重優惠及有獎小遊戲，與「Pret Van」打卡自拍即有機會獲獎！

新品速遞｜燒鵝長法包 + 叉燒三文治 + 風味辣大蝦熱烤卷 為紀念進駐香港20週年，今次Pret A Manger特意以港式美食為主題，將燒味加在西式法包中。推出「港式銷魂叉燒三文治」（HKD$27）及「港式叉燒即烘長法包」（HKD$44），加入海鮮醬招牌全麥麵包丶酸椰菜丶香草丶芫荽丶薄荷葉及蛋黃醬，口感及味道非常豐富。除此之外，亦有「港式燒鵝長法包」（HKD$58），在燒鵝肉上逐層加上烤蕃茄丶沙律菜丶香草、蛋黃醬及必備的蘇梅醬，突顯港式燒鵝的極致風味。 喜歡避風塘口味的人，一定不能錯過炒海鮮「風味辣大蝦熱烤卷」（HKD$48），用上了逾十種食材，如綠甜椒丶紅洋蔥及瑞典芝士，配搭火辣墨西哥煙辣椒醬丶檸檬辣椒蛋黃醬丶炸蒜及黑豆，完美展現鑊氣小炒。

新品速遞｜熱情小壽桃蛋糕 + 香蕉杏仁醬全麥法式軟包 除了鹹點之外，它們亦有推出2款甜品：「熱情小壽桃蛋糕」（HKD$48）以中式壽桃為造型，將中式包點改成軟香草味海綿蛋糕配白桃果醬夾心，白色外皮更換成白朱古力，朱古力控一定不能錯過！ 「香蕉杏仁醬全麥法式軟包」（HKD$17）則以英國人將煉奶配搭花生醬的傳統為靈感，以煉奶配上香滑杏仁醬及香蕉，品味結合中西歷史傳統的風味。