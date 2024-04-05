新品速遞｜Shake Shack再推牛油果煙肉系列 同步加入恆常菜單！

Shake Shack的牛油果煙肉系列於2022年5月曾以期間限定形式首度登場。今年，牛油果煙肉牛肉堡及牛油果煙肉雞肉堡將再度回歸，Shake Shack更將其加入成為恆常菜單，讓各位Shake Shack迷任何時間都可以品嚐到新鮮配搭！ 牛油果煙肉系列 再度回 歸 Shake Shack採用新鮮牛油果、蘋果木燻煙肉等優質的食材，打造出香氣迫人的牛油果煙肉系列。牛油果煙肉牛肉堡(單層港幣$74元；雙層港幣$99元)於100%全天然安格斯牛肉芝士漢堡中鋪上層層全天然蘋果木燻煙肉及新鮮牛油果片，最後配上自家祕製的濃郁ShackSauce，帶來豐富口感及鹹香鮮味交織的味道。

牛油果煙肉雞肉堡(港幣$72元)則選用純天然雞肉，不含添加激素及抗生素。顧客更可根據個人口味選擇雞胸肉或雞腿肉。香脆雞肉配上新鮮牛油果、天然蘋果木燻煙肉、生菜、醃青瓜，再加入牛油奶酪香草蛋黄醬，每一口均帶來香濃的味道。此外，顧客更可根據個人喜好將新鮮牛油果(港幣$12)加入任何Shake Shack招牌美食，打造出你的獨家口味！