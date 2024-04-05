新品速遞｜Shake Shack再推牛油果煙肉系列 同步加入恆常菜單！

Shake Shack的牛油果煙肉系列於2022年5月曾以期間限定形式首度登場。今年，牛油果煙肉牛肉堡及牛油果煙肉雞肉堡將再度回歸，Shake Shack更將其加入成為恆常菜單，讓各位Shake Shack迷任何時間都可以品嚐到新鮮配搭！
牛油果煙肉系列再度回歸
Shake Shack採用新鮮牛油果、蘋果木燻煙肉等優質的食材，打造出香氣迫人的牛油果煙肉系列。牛油果煙肉牛肉堡(單層港幣$74元；雙層港幣$99元)於100%全天然安格斯牛肉芝士漢堡中鋪上層層全天然蘋果木燻煙肉及新鮮牛油果片，最後配上自家祕製的濃郁ShackSauce，帶來豐富口感及鹹香鮮味交織的味道。
牛油果煙肉雞肉堡(港幣$72元)則選用純天然雞肉，不含添加激素及抗生素。顧客更可根據個人口味選擇雞胸肉或雞腿肉。香脆雞肉配上新鮮牛油果、天然蘋果木燻煙肉、生菜、醃青瓜，再加入牛油奶酪香草蛋黄醬，每一口均帶來香濃的味道。此外，顧客更可根據個人喜好將新鮮牛油果(港幣$12)加入任何Shake Shack招牌美食，打造出你的獨家口味！
推出一套三款限量版牛油果煙肉襟章
為慶祝牛油果煙肉系列回歸，Shake Shack更與本地襟章品牌PERKS合作設計，推出一套三款玩味十足的限量版牛油果煙肉襟章。由即日起，於Shake Shack線上點餐平台購買牛油果煙肉系列加配任何小食及飲品，即可獲贈限量版襟章一枚！數量有限，送完即止。襟章款式隨機送出，不可選擇或更換款式。受條款及細則約束。