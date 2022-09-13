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2022-09-13 18:00:00

新品速遞｜Shake Shack推全新GOCHUJANG CHICKEN限定餐單！辣雞漢堡/甜辣雞粒/甜辣蛋黃醬薯條

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新品速遞｜Shake Shack推全新GOCHUJANG CHICKEN限定餐單！辣雞漢堡/甜辣雞粒/甜辣蛋黃醬薯條

新品速遞｜Shake Shack推全新GOCHUJANG CHICKEN限定餐單！辣雞漢堡/甜辣雞粒/甜辣蛋黃醬薯條

喜歡吃韓國料理的你有福了！Shake Shack推出期間限定Gochujang Chicken餐單，包括辣雞漢堡、甜辣雞粒、甜辣蛋黃醬薯條等。由919日至10月底在全港Shake Shack門店供應，韓粉們萬勿錯過！

新品速遞｜加入韓式甜辣醬 漢堡包/炸雞粒/蛋黃醬薯條

今次採用了韓國料理必備的調味醬料Gochujang（韓式甜辣醬），以紅辣椒、糯米、發酵大豆和鹽製成，發酵後變成濃稠的紅色醬料，辣中有甜，甜中有鮮，常用於烹調各樣燜煮菜式、醃料及煮汁等。Shake Shack更加入了大蒜和生薑碎，使醬料味道更加豐富。

Shake Shack推出期間限定Gochujang Chicken餐單

Shake Shack推出期間限定Gochujang Chicken餐單

分別有3款新品：Gochujang Chicken Sandwich($63)以韓式甜辣醬包裹著炸雞腿肉，再灑上黑白芝麻，下層鋪有惹味泡菜椰菜絲，一併夾於鬆軟的招牌potato bun之中，口感豐富，滋味無窮。

另有限定小食Gochujang Chicken Bites ($40/6粒；$56/10)，經典炸雞粒淋上韓式甜辣醬，綴以黑白芝麻及青葱碎，每一啖盡是滿足滋味！還有Gochujang Fries($40)，招牌波浪薯條配韓式甜辣蛋黃醬及全天然蘋果木煙燻煙肉，惹味無比。記得配以人氣手工啤酒 ShackMeister Ale，炸雞配啤酒才是真正品嚐韓式炸雞的至歎食法！

Gochujang Chicken Sandwich($63) Gochujang Chicken Sandwich($63) Gochujang Chicken Bites ($40/6粒；$56/10粒) Gochujang Chicken Bites ($40/6粒；$56/10粒) Gochujang Fries($40)
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