新品速遞｜Shake Shack聯乘Bar Leone 推期間限定卡邦尼奶昔$64/杯 首50名顧客送特別版帆布袋

不知不覺Shake Shack已經進軍香港6周年，品牌將聯乘最近於Time Out Bar Awards榮獲今年「最佳酒吧」大獎的Bar Leone，以意大利美食卡邦尼意粉為靈感，於 2024 年 6 月 6 日至 7 月 16 日期間在香港和澳門所有 Shake Shack 分店推出卡邦尼奶昔，味道層次豐富，甜、咸、香、辣兼備，喜歡挑戰新口味的話一於去試下佢！

Shake Shack全新卡邦尼奶昔

今次新出的卡邦尼奶昔由Bar Leone創始人Lorenzo Antinori親身研發，分成含酒精($79)及無酒精($64)兩個版本，靈感來自意大利家傳戶曉的卡邦尼意粉食材，以Shake Shack自家製雲呢拿雪糕與帶有煙燻風味的波本威士忌為基礎，加入少量的海鹽與麥芽粉，搭配黑胡椒及香甜的蛋黃醬，於忌廉面層再撒上黑胡椒與蘋果木燻煙肉碎，風味獨特。而無酒精版本的卡邦尼奶昔，則是重點突出煙肉的香脆口感，配搭雲呢拿雪糕、絲滑的蛋黃醬以及帶點辛辣的黑胡椒，口感味道同樣特別。

此外，如果想搶先一步品嚐新口味，Shake Shack香港國際金融中心的分店將於 6 月 5 日（星期三）率先發售，當日首 50 名於收銀櫃檯付款購買卡邦尼奶昔的顧客更可獲贈限量特別版帆布袋一個(價值$189)，先到先得，送完即止。



Shake Shack聯乘Bar Leone 卡邦尼奶昔

日期：2024 年 6 月 6 日至 7 月 16 日

香港和澳門Shake Shack 分店有售