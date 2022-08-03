新品速遞｜SKECHERS首度聯乘《鬼滅之刃》 新推4款角色造型休閒鞋 鬼滅fans必買！

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》自推出以來熱度有增無減， SKECHERS首度聯乘《鬼滅之刃》，以四大主角為設計靈感，再搭載品牌專利的「舒適科技」，推出共4款別注版休閒鞋，全部加入四大主角標誌一眾「鬼滅迷」務必留意！

融入四大主角標誌 每款各有細節 SKECHERS X《鬼滅之刃》別注版休閒鞋系列以鬼殺隊的四大主角作藍本，包括竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸及嘴平伊之助，將角色的標誌性造型及代表符號融入於SKECHERS兩大街頭風休閒鞋款之中，分別是都市運動風格的Stamina V2系列及簡約舒適的Global Jogger系列。

其中「竈門炭治郎Stamina V2」以綠黑格子花紋為主題配色，鞋帶處更以由師傅鱗瀧左近次送贈給炭治郎的狐狸面具作點綴。「竈門禰豆子Stamina V2」聯乘版則以禰豆子所穿和服的粉紅色麻葉紋作為配色，鞋帶處更錦上添花，以禰豆子可愛的蝴蝶結點綴，是聯乘系列中的女生必選。