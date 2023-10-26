新品速遞｜Snickers推全新杏仁半糖士力架黑朱古力棒 萬聖節港九免費派6000份【內附派發詳情】

美國人氣朱古力品牌Snickers於今個初秋推出新品，以全新的半糖杏仁黑朱古力棒再度攻陷你的味蕾！它們更將於萬聖節正日免費派6000份，即睇詳情！

士力架杏仁黑朱古力棒以黑朱古力外層，包裹著澳洲或美國香脆杏仁，配上一層焦糖醬，令人一試上癒。產品設計成一分為二，一塊只有101卡路里，肚餓時食一塊，輕盈飽足，隨時隨地可享用。 建議零售價：$12.5 便利店及超市銷售點：7-Eleven / Circle K / 百佳 / 惠康