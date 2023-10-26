新品速遞｜Snickers推全新杏仁半糖士力架黑朱古力棒 萬聖節港九免費派6000份【內附派發詳情】

美國人氣朱古力品牌Snickers於今個初秋推出新品，以全新的半糖杏仁黑朱古力棒再度攻陷你的味蕾！它們更將於萬聖節正日免費派6000份，即睇詳情！
士力架杏仁黑朱古力棒以黑朱古力外層，包裹著澳洲或美國香脆杏仁，配上一層焦糖醬，令人一試上癒。產品設計成一分為二，一塊只有101卡路里，肚餓時食一塊，輕盈飽足，隨時隨地可享用。
建議零售價：$12.5
便利店及超市銷售點：7-Eleven / Circle K / 百佳 / 惠康
Snickers 於萬聖節當日準備同大家Trick Or Treat! 為了與大家分享開心滋味，品牌將於10月３1日萬聖節及11月１日一連兩日，遊走多個鬧市地區如銅鑼灣、尖沙咀及旺角與大家介紹及派發超過6,000件新品！市民在指定日期和地點，尋找Snickers 大使去領取Snickers驚喜 ，完成簡單小任務，即可免費獲得Snickers朱古力棒和優惠券，禮品數量有限，送完即止，機會難逢，約定你喇！
Snickers 杏仁黑朱古力棒免費派送活動詳情：
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派送日期
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時間：
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派送地點
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10月31日 (星期二)
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下午2時至晚上８時
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尖沙咀天星碼頭
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下午３時至晚上９時
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銅鑼灣行人專用區
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11月1日 (星期三)
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中午12時至下午６時
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旺角朗豪坊門口對出
（近旺角港鐵站E1出口）
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*活動時間及地點有機會因應天氣及當日路面情況或有改動