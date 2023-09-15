新品速遞｜Starbucks又有新搞作！買復古迪士尼人物杯 仲會送1神秘小禮物

Starbucks又有新搞作！限量推岀復古迪士尼人物杯，仲會送1神秘小禮物。

星巴克與迪士尼合作推出一系列以迪士尼為主題的商品和時尚生活精品，以喚醒大家的懷舊情懷和共同回憶，同時為熱愛迪士尼的你們帶來獨有的星巴克體驗！

復古造型迪士尼商品將由 9 月 19 日起於指定香港及澳門星巴克分店發售。

星巴克「Relive the Magic Together」系列透過米奇及好友、鋼牙與大鼻、小飛象、史迪仔與安琪等深受粉絲喜愛的迪士尼好友，呈現出一系列富藝術感及復古風格的獨家商品。限定商品將迪 士尼永恆不變的經典故事與星巴克的「第三生活空間」體驗融合，喚醒無論大人或小朋友那份 對迪士尼獨有的熟悉感和溫度，並將由 9 月 19 日起於指定香港及澳門星巴克分店發售。

仲會送1神秘小禮物！

星巴克「Relive the Magic Together」系列帶您穿越銀幕，提供合共 15 個不同款式的杯具和 6 款時尚生活精品，包括咖啡杯，凍飲杯和隨行杯，非常適合在公司或家中使用。 而時尚生活精品就包括有可重用手提袋、摺傘和扣針。 所有商品都用上活潑有趣的迪士尼設計，同時糅合了星巴克的獨有風格。

另外，Starbucks Rewards™ 會員購買星巴克「Relive the Magic Together」系列商品亦有機會獲贈精選扣針或小型裝飾杯等精緻禮品。 各粉絲與顧客想必十分期待於 2023 年 9 月 19 日與我們一起重現迪士尼魔法。

新系列的主題產 品將於所有香港及澳門星巴克分店出售（香港迪士尼分店除外），數量有限，售完即止。所有 顧客於推廣期內在 Starbucks 官方網上商店每逢購買兩件聯乘商品即可獲得 Disney 獨家限量商品 米奇小型裝飾杯一個。詳情請到 https://onlinestore.starbucks.com.hk/ 查詢。