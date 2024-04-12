新品速遞｜Starbucks星巴克推米奇與好友系列 14款獨家商品 必搶咖啡杯/證件套/旅行套裝

香港Starbucks星巴克宣布於 4 月 16 日起推出米奇與好友系列，齊集多個迪士尼經典角色，包括米奇、史迪仔和唐老鴨，提供了共 14 款獨特多彩的商品供大家選購，包括不鏽鋼隨行杯和水樽等，迪士尼粉絲必備！另外星巴克亦同步新增全新夏季飲品系列，四款熱帶風情及麥芽飲品充滿假日氣氛，絕對不容錯過！

Starbucks星巴克推米奇與好友系列

全新限量版星巴克系列以迪士尼經典角色米奇、史迪仔和唐老鴨之間的深厚情誼為設計靈感，採用繽紛色彩交疊調皮形狀，配上友情語錄，象徵友誼的喜悅層層疊加。產品包括米奇咖啡杯連禮盒、唐老鴨水樽、米奇與朋友不鏽鋼隨行杯連禮盒、Mickey & Friends 證件套等等，非常實用！4 月 16 日起開售，而 Starbucks Rewards™ 會員可於 4 月 15 至 13日優先購買迪士尼商品全新主題系列，粉絲記得mark定日子搶購！

