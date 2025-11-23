STARLETTE推出AURORA PRO家用細胞機 3大技術逆齡提拉+舒緩泛紅

不少女生家中都有幾部美容儀傍身，為肌膚定期保養。科研護膚品牌STARLETTE，最近推出AURORA PRO智慧逆齡美肌儀，這部被喻為「家用細胞機」的美肌儀，賣點是首創結合「雙頻超聲波」、「6極RF射頻」與「EMS 微電流」3大技術，更於南美洲國際醫美博覽會（International SWAM Ecuador）上獲得國際皮膚科醫生推薦。即睇這部美容儀的4大賣點！
AURORA PRO專門針對成熟鬆弛、疲倦暗沉等老化肌膚根源，改善鬆弛、皺紋、粗大毛孔、吸收力差、膠原流失及乾紋6大問題，重塑立體V面，媲美美容院級護理。搭配STARLETTE「小紫瓶」精華或植萃水凝修護面膜使用，深層導入，倍增修護功效。
AURORA PRO賣點1｜雙頻超聲波 激活年輕蛋白
AURORA PRO的其中一個賣點，是採用「雙頻超聲波」技術，以每秒高達900,000次的震頻能量，一方面激活年輕蛋白「HSP72」，另一方面抑制導致肌膚老化的「MMP-92」，由根源提升肌膚含水量與透明感，令肌膚重現緊緻彈潤。
AURORA PRO賣點2｜6極RF射頻 打造立體V面
創新6極RF射頻頭亦是另一主打，利用6個電極排列分佈，產生交替的射頻電流，使能量更集中於皮膚治療區，均勻加熱皮下組織，效果更顯著。美容儀建構出「三重立體加熱網」，提供1MHz、2MHz、3MHz三個深度選擇，將射頻能量滲透至0.8mm至4.5mm肌膚， 表皮層至筋膜層全面三重膠原蛋白增生，提升皮膚柔軟度和飽滿度，淡褪歲月痕跡。
AURORA PRO賣點3｜EMS微電流技術 提拉線條
強效EMS微電流技術，透過刺激肌膚底層細胞，促進血液循環，彷如為面部肌肉進行一場高強度間歇訓練(HIIT)，快速消退浮腫，持續使用EMS功能，更可精準雕琢下巴與臉頰線條，提升面部輪廓。
AURORA PRO賣點4｜減退61%肌膚不適感
部分敏感肌人士使用高能量美容儀後會出現泛紅，AURORA PRO的超聲波功能具卓越抗炎功能，用後顯著降低61%由外界刺激引起的泛紅、搔癢、刺痛感，由根源舒緩及修復肌膚。
配合護精華及面膜 倍增抗老功效
STARLETTE同步推出一系列護膚品，包括「小紫瓶」精華、面霜、修護液及面膜。「小紫瓶」融合「植物界A醇」美補骨脂酚與積雪草外泌體，兩大抗老成分協同增效，溫和撫平歲月細紋，深層修復肌底細胞，重塑緊緻彈力，而不含A醇帶來刺痛或泛紅情況，搭配美肌儀使用，倍增抗老修護功效。