STARLETTE推出AURORA PRO家用細胞機 3大技術逆齡提拉+舒緩泛紅

不少女生家中都有幾部美容儀傍身，為肌膚定期保養。科研護膚品牌STARLETTE，最近推出AURORA PRO智慧逆齡美肌儀，這部被喻為「家用細胞機」的美肌儀，賣點是首創結合「雙頻超聲波」、「6極RF射頻」與「EMS 微電流」3大技術，更於南美洲國際醫美博覽會（International SWAM Ecuador）上獲得國際皮膚科醫生推薦。即睇這部美容儀的4大賣點！

AURORA PRO專門針對成熟鬆弛、疲倦暗沉等老化肌膚根源，改善鬆弛、皺紋、粗大毛孔、吸收力差、膠原流失及乾紋6大問題，重塑立體V面，媲美美容院級護理。搭配STARLETTE「小紫瓶」精華或植萃水凝修護面膜使用，深層導入，倍增修護功效。

AURORA PRO 賣點 1 ｜雙頻超聲波 激活年輕蛋白

AURORA PRO的其中一個賣點，是採用「雙頻超聲波」技術，以每秒高達900,000次的震頻能量，一方面激活年輕蛋白「HSP72」，另一方面抑制導致肌膚老化的「MMP-92」，由根源提升肌膚含水量與透明感，令肌膚重現緊緻彈潤。

AURORA PRO 賣點 2 ｜ 6 極 RF 射頻 打造立體 V 面

創新6極RF射頻頭亦是另一主打，利用6個電極排列分佈，產生交替的射頻電流，使能量更集中於皮膚治療區，均勻加熱皮下組織，效果更顯著。美容儀建構出「三重立體加熱網」，提供1MHz、2MHz、3MHz三個深度選擇，將射頻能量滲透至0.8mm至4.5mm肌膚， 表皮層至筋膜層全面三重膠原蛋白增生，提升皮膚柔軟度和飽滿度，淡褪歲月痕跡。