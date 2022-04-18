新品速遞｜su:m37°聯乘韓國藝術家 為升級國民精華注入繽紛圖案 　

su:m37°與韓國藝術家Kim Min-jeong合作，聯名推出奇蹟活酵肌密系列Heart to Heart Edition限量套裝，於瓶身及包裝添上色彩繽紛的心形圖案。除了為肌膚帶來溫和呵護，更希望透過傳遞愛的信息，為摯愛送上鼓勵與關懷。 限量套裝包括奇蹟活酵肌密注氧精華Secret Essence及奇蹟活酵肌密精華噴霧Secret Essence Mist兩款人氣產品，它們都換上了Heart to Heart Edition新包裝。今次聯乘源自兩者不傷害自然生態環境的原則：Kim Min-jeong在創作上避免採用有害物料；理念與su:m37°品牌哲學不謀而合，su:m37°一直以來致力從天然物料中萃取溫和無害的天然成分，賦予讓肌膚會呼吸的溫和呵護。

為肌膚注氧 提升彈性 奇蹟活酵肌密注氧精華在過去10年間，升級至第三代，被喻為是「韓國國民精華」，能有效穩定肌膚，強化肌底，為肌膚注氧，締造年輕飽滿的「氧氣肌」。第三代精華經過長達264小時的3次自然發酵，從86種植物中獲取高效高濃度的抗氧化成分Cyto-Extract其極微細粒子和高親膚性，能夠滲透肌膚底層，改善因年齡增長、外來壓力和環境因素所導致的肌膚含氧量下降，繼而出現的肌膚老化症狀、修復減慢、缺乏彈性和膚色暗啞等問題。

全智賢空瓶推介 韓國國民女神全智賢擁有着凍齡美貌，平日工作繁忙又長時間帶妝，為肌膚健康穩定，她透露自己已經用過無數支Secret Essence，「升級版Secret Essence 助我應付每日緊湊忙碌的工作，令肌膚保持水潤，就像可以自由呼吸一樣，變得更健康。我已經用完了無數瓶Secret Essence，每次使用後就像擁有新的皮膚一樣，希望它也會成為你下支空瓶！」