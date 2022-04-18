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2022-04-18 10:00:00

新品速遞｜su:m37°聯乘韓國藝術家 為升級國民精華注入繽紛圖案 　

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新品速遞｜sum37°聯乘韓國藝術家-為升級國民精華注入繽紛圖案

新品速遞｜sum37°聯乘韓國藝術家-為升級國民精華注入繽紛圖案

su:m37°與韓國藝術家Kim Min-jeong合作，聯名推出奇蹟活酵肌密系列Heart to Heart Edition限量套裝，於瓶身及包裝添上色彩繽紛的心形圖案。除了為肌膚帶來溫和呵護，更希望透過傳遞愛的信息，為摯愛送上鼓勵與關懷。

限量套裝包括奇蹟活酵肌密注氧精華Secret Essence及奇蹟活酵肌密精華噴霧Secret Essence Mist兩款人氣產品，它們都換上了Heart to Heart Edition新包裝。今次聯乘源自兩者不傷害自然生態環境的原則：Kim Min-jeong在創作上避免採用有害物料；理念與su:m37°品牌哲學不謀而合，su:m37°一直以來致力從天然物料中萃取溫和無害的天然成分，賦予讓肌膚會呼吸的溫和呵護。

奇蹟活酵肌密注氧精華 Secret Essence $520/80ml、$890/150ml Kim Min-jeong的作品主要採用韓式桑紙為媒介，繪畫上各種色彩鮮豔的圖案，為桑紙注入精彩生命力。

為肌膚注氧 提升彈性

奇蹟活酵肌密注氧精華在過去10年間，升級至第三代，被喻為是「韓國國民精華」，能有效穩定肌膚，強化肌底，為肌膚注氧，締造年輕飽滿的「氧氣肌」。第三代精華經過長達264小時的3次自然發酵，從86種植物中獲取高效高濃度的抗氧化成分Cyto-Extract其極微細粒子和高親膚性，能夠滲透肌膚底層，改善因年齡增長、外來壓力和環境因素所導致的肌膚含氧量下降，繼而出現的肌膚老化症狀、修復減慢、缺乏彈性和膚色暗啞等問題。

奇蹟活酵肌密注氧精華套裝 [Heart To Heart Edition] $660 (價值$1,253) ．奇蹟活酵肌密注氧精華 80ml + 45ml ．奇蹟活酵肌密啫喱爽膚水 20ml ．奇蹟活酵肌密乳液 20ml ．奇蹟活酵肌密彈力面霜 10ml ．全效活酵逆齡精華 8ml 奇蹟活酵肌密精華噴霧套裝 [Heart to Heart Edition] $370 (價值 $465) ．奇蹟活酵肌密精華噴霧 60ml + 60ml x 2 (補充裝) ．Heart to Heart 限量儲物盒 奇蹟活酵肌密注氧精華更是clean beauty產品，通過Hypo-allergenic測試，性質溫和，敏感肌同樣適用。

全智賢空瓶推介

韓國國民女神全智賢擁有着凍齡美貌，平日工作繁忙又長時間帶妝，為肌膚健康穩定，她透露自己已經用過無數支Secret Essence，「升級版Secret Essence 助我應付每日緊湊忙碌的工作，令肌膚保持水潤，就像可以自由呼吸一樣，變得更健康。我已經用完了無數瓶Secret Essence，每次使用後就像擁有新的皮膚一樣，希望它也會成為你下支空瓶！」

全智賢表示已經用完了無數瓶Secret Essence。

全智賢表示已經用完了無數瓶Secret Essence。

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