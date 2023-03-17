新品速遞｜Tea WG 茶香馬卡龍買一送一 春季期間限定永恆之櫻茶

為慶祝春天的到來，高級茶葉品牌Tea WG推出期間限定茶葉產品「2023永恆之櫻茶」及「茶香馬卡龍」，茶葉香氣宜人。Tea WG 由2023年3月20日至3月23日更推出茶香馬卡龍買一送一優惠，優惠期有限，大家記得唔好錯過！

Tea WG 春季期間限定永恆之櫻茶

今年春天，Tea WG推出期間限定的永恆之櫻茶，以綠茶混合櫻桃與櫻花的香調，為茶香注入清冽優雅的風味。此充滿活力的調配茶更可煥發身心，並具有綠茶的抗炎及抗氧化功效。亮麗的雪紅色茶罐包裝，刻有金色字款及春櫻綻放花紋圖案作點綴，迎接春意盎然的季節。另外亦有永恆之櫻茶茶香馬卡龍，酥脆杏仁圓餅搭配柔滑朱古力夾心，綠茶芬芳與花香餘韻為此精緻法式甜點賦予甜美春意。

Tea WG 茶香馬卡龍買一送一

爲慶祝世界馬卡龍日，Tea WG更推出茶香馬卡龍買一送一優惠， 由2023年3月20日至3月23日，於香港Tea WG沙龍及精品店購買茶香馬卡龍6件或12件可享買一送一優惠 (即共12件或24件) (原價HK$20/件)。盛品系列茗茶之「2023永恆之櫻茶」售價HK$388，2023年3月1日起於香港Tea WG沙龍及精品店以及Tea WG HKTVmall官方網店發售。