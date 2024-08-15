新品速遞｜THE 24 . ST 全新6款蝴蝶酥$59起 香港特色蝴蝶酥禮盒 糖不甩/金沙櫻花蝦/荔枝紅茶

主打蝴蝶酥的香港餅禮專門店 THE 24 . ST 最近以香港味道及四季為靈感，推出6款全新口味蝴蝶酥，全部香港新鮮製造，口味包括經典糖不甩蝴蝶酥、金沙櫻花蝦蝴蝶酥、荔枝紅茶蝴蝶酥、番茄芝士蝴蝶酥、海苔肉鬆蝴蝶酥及黑白芝麻味噌蝴蝶酥，以禮盒包裝出售，每盒價錢由$59起，中秋將至，一於入手為親戚好友送上心意。

6款香港特式口味蝴蝶酥

今次THE 24 . ST 6款香港特式口味的蝴蝶酥同樣吸引，心水推介經典糖不甩蝴蝶酥，將懷舊港式甜品融合鬆脆酥皮，撒上炒香的花生粒、椰絲、白芝麻以及黃糖粉，入口有糖不甩的甜蜜滋味，配上香脆口感，令人回味無窮。而金沙櫻花蝦蝴蝶酥則用上港式小炒常見的鹹蛋黃，再配上鹹鮮香脆的櫻花蝦，味道香濃惹味。荔枝紅茶蝴蝶酥，將土窯柴燒的荔枝乾配搭濃郁香醇的紅茶，研磨後作為內餡，茶香和果香兼備。

「香港特色蝴蝶酥禮盒」($119 /15件)，當中包含其中5款全新口味，包裝上印上香港著名景點，配上燙金祥雲設計，送禮自用皆宜，尤其適合遊客作為手信。另外亦有「單口味蝴蝶酥禮盒 」($59/9件)，全系列包含六款新口味共十二款口味包括：黑白芝麻味噌、經典糖不甩、金沙櫻花蝦、荔枝紅茶、番茄芝士、海苔肉鬆、原味、栗子堅果、日本黑豆芝麻、三星蔥芝士、蘋果山楂及日本柚子香梨，總有一款合你口味。