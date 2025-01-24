新品速遞｜uka森肽賦活系列 靜岡天然成分賦活髮肌/兩件88折優惠

日本沙龍品牌uka全新Regenerative Good森肽賦活系列，注入來自伊豆半島的植萃成分，結合20種胺基酸，以純素配方修護頭髮損傷，強韌髮芯結構，幫助秀髮健康生長。 uka創辦人渡邉弘幸因熱愛衝浪認識海洋學家佐藤博士，佐藤於靜岡縣伊豆半島推行森林再生計畫，改善都市開發造成的生態循環受損。透過疏林與復育大葉釣樟，使陽光得以穿透林木，強化植被根系並穩固土壤，富含礦物質之雨水流入海灣，促進海洋生態復甦，令森林與海洋更健康。

系列結合伊豆半島5大關鍵成分：大葉釣樟、布海苔、山茶花萃取、大米發酵液、海娜。當中的大葉釣樟調可理頭皮健康、大海中的布海苔提升光澤及強韌、利島的山茶花則帶來保濕柔軟。系列更以木質玫瑰香味呈現伊豆的雨水、土壤、森林和海洋，為髮絲注入伊豆的天然療癒精華。森肽賦活系列包括豐盈洗潤系列、修護洗潤系列，淨屑止癢洗髮沐浴露以及沁涼洗髮露，針對不同髮質需要。

舒活頭皮按摩刷促進頭皮血液循環 冬天頭皮容易乾燥、搔癢脫屑，加上換季落髮增加，如果想重點蘊活頭皮，可配合有效全方位調理頭皮健康的uka頭皮賦活精華液深層養髮，為髮根補充養分，搭配舒活頭皮按摩刷使用，能進一步促進頭皮血液循環，及強化養分吸收，讓日常的養護程序也成為紓壓放鬆的療癒Me Time。

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