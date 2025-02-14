新地十二大商場情人節週末加推優惠 新春斥500萬吸納旅客 首季人流及生意額增逾10%

年廿九至年初七一連8天農曆新年假期共有140萬旅客訪港，帶旺本港零售業。以東港城、上水廣場為首的新地十二大商場(東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC)在新春期間推出多項主題推廣及年宵市集，又以醒獅巡遊及慶祝活動等吸納人流；商場更把握深圳「一簽多行」恢復後的首個春節假期，斥資500萬大推多項旅客禮遇。隨着情人節，商場夥拍商戶加推多項優惠及活動，估計人流及生意額將錄得按年逾10%的增幅。

新地十二大商場除了繼續推出多項賀年主題活動及年宵市集，今年更特別針對內地春節假期推出多項旅客禮遇，如上水廣場針對一簽多行旅客推出循環賞，鼓勵旅客多次往返場內消費；屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊亦向一簽多行旅客免費送商場電子贈券及禮品，上述3大商場早前更聯乘大眾點評大派合共逾5,000張新春大禮包吸納旅客。直通車連接關口的東港城亦特別推出旅客Double賞，只要出示旅遊證件並成為The Point會員即可享商場及旗下商戶零售電子禮券；北角匯則免費贈送超市現金券予旅客，登記成The Point會員即可領取迎新大禮包。

新地(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮表示，農曆新年大手斥資500萬主打旅客推廣，派發逾萬張禮券，特別針對一簽多行推出循環賞，鼓勵旅客多次往返旗下商場消費，又與多個國內旅客熱門平台合作派發逾萬張禮券。展望2025年，隨着旅遊業逐漸復甦，加上政府發展藍圖力推旅遊業，預計首季銷情達雙位數字增幅。 商場今周推多項情人節活動 東港城一連兩個週末推出「花之浪漫樂章」，特別邀請人氣歌星舉行Busking，同時亦舉辦情侶速繪及多個工作坊。上水廣場及PopWalk天晉滙則呈獻主題活動「Pixar Sweet Dreams甜夢派對」主題裝置，並推出甜蜜禮品換領。隨着港島東全新「東岸板道」開通，北角匯首辦「人寵海濱嘉年華」，舉辦甜蜜蜜市集及多個打卡位吸納寵物市場。將軍澳中心、Mikiki及屯門卓爾廣場及錦薈坊則聯合商戶推出多項換領優惠。