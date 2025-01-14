新地卓爾廣場 納福迎春市集 雲集本地特色品牌 巨型花藝裝置賀新春

為迎接即將來臨的乙巳蛇年，新鴻基地產旗下屯門卓爾廣場由即日至1月28日期間，特意於中庭設立【納福迎春市集】，打造以春日和風花海為主題的日式市集，並聯同多個本地特色品牌，為顧客帶來各式各樣應節賀年食品、精緻禮盒、美酒、蘭花盆景及其他精選生活用品等，讓大家盡情選購心水禮品辦年貨！

【納福迎春市集】匯聚多個本地特色品牌，如人氣手作輕甜點「三木茶點」帶來了多款口味的雪花酥及杏仁糖糖果禮盒；本土手作木製品牌「木表」則售賣多款別具風格的木揮春及飾品；健康食品品牌「工念養生」及「六健通」準備了多款養生系列禮盒及有機保健品沖劑；專售日系布藝產品的「和調手作」則會於指定日期擺檔，售賣其拜年必備的色彩繽紛利是袋；還有元朗老字號餅家「豐喜餅家」帶來多款經典中式糕餅及精緻年糕禮盒，讓各位做好準備迎接美好新年！此外，於1月20日至28日期間，卓爾廣場更將以【期間限定年宵花市】為題，由「花翡蘊」帶來象徵福氣滿滿的蘭花盆景，更會售賣多款應節年花，大紅大紫喜迎新春！