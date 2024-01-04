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生活
2024-01-04 07:30:00

新地將軍澳中心、Mikiki及卓爾廣場 聯乘「和風刺繡DIY貼紙利是封」　自創「瀛」格利是封

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新年派利是寓意祝福，若然用上別出心裁的利是封，定能讓賀年祝福倍添意義！新地12大商場旗下將軍澳中心、Mikiki及卓爾廣場於龍年首度聯乘，推出「和風刺繡DIY貼紙利是封」系列，以日本賀年必備的注連繩為主題，配以達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等吉祥物刺繡貼紙，再加上自選配搭設計，為大家送上四款「瀛」格十足的利是封！

將軍澳中心 x Mikiki x 卓爾廣場推出「和風刺繡DIY貼紙利是封」，以日本賀年必備的注連繩為主題，配合四大吉祥物刺繡貼紙，自創「瀛」格利是封。

將軍澳中心 x Mikiki x 卓爾廣場推出「和風刺繡DIY貼紙利是封」，以日本賀年必備的注連繩為主題，配合四大吉祥物刺繡貼紙，自創「瀛」格利是封。

「瀛」格利是封配搭刺繡貼紙

四款利是封以日本賀年必備的注連繩為主題，配搭粉紅色、橘子色、金黃色及碧綠色，帶來四款和風暖色系設計，送上「如意吉祥」、「年年有餘」、「招財進寶」、「喜氣洋洋」等充滿福氣的祝賀說話！

各款利是封更附送達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等四大吉祥物的刺繡貼紙，每款吉祥物更有不同祝福寓意。達摩公仔是開運必勝的象徵、「開運雙魚」寓意年年有餘、招財貓為大家廣納人緣及招財進寶、噹噹祝願和平安寧。只需按喜好將刺繡貼紙貼上利是封，既可展示創意兼為傳統利是封增添日本傳統民間藝術氣息，亦可送上祝福！

120日起至29日（年三十）於將軍澳中心、Mikiki或卓爾廣場任何商戶以電子貨幣單一消費滿HK$400，即可換領長封或短封利是封一包。長封每包有8個利是封，內有粉紅色4個、粉橙色4個，附送8個刺繡貼紙；短封同樣為每包8個利是封，內有黃色4個、綠色4個及8個刺繡貼紙。

「和風刺繡DIY貼紙利是封」結合四種創意元素，於場內以電子貨幣消費滿指定金額即可換領。

「和風刺繡DIY貼紙利是封」結合四種創意元素，於場內以電子貨幣消費滿指定金額即可換領。

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