新地新城市廣場周六辦幻彩煙火匯演慶祝開業40周年 二千呎飄雪溜冰場及13米高巨型聖誕樹迎聖誕

新鴻基地產旗下的沙田新城市廣場今年正式邁進40周年，特別舉辦為期兩個月的《沙田同心同行40載》慶祝活動，以答謝市民一直的支持，同時，為迎接即將來臨的聖誕節，商場亦打造了聖誕打卡裝置及連串的節慶活動。
新城市廣場將於本周六（11月16日）晚上8時30分，上演全城矚目的「幻彩煙火音樂匯演」，為香港市民及沙田區居民帶來獨一無二的盛事體驗。當晚在沙田上空將綻放2024枚璀璨煙火，配合華麗燈飾及悠揚音樂，市民及旅客可於新城市廣場的任何戶外空間，或是到附近地區欣賞這場煙火匯演。
盛大嘉年華 全場感受喜慶氣氛
於當日正午12時起，商場更會舉辦盛大狂歡嘉年華，全日無間精彩節目，包括街頭音樂表演、臉部彩繪、魔術及小丑表演等，大派40周年主題氣球、棉花糖及爆谷，更會聯同商戶於商場一樓舉行創意工作坊，邀請市民一起製作40周年生日手作，務求與眾同樂，讓大家在商場每個角落也能感受熾熱的喜慶氣氛。商場亦攜手場內過百家商店，特別為40周年推出逾300項低至2折的購物優惠，讓全港市民一同開心購物消費！
歡度佳節 非一般聖誕體驗
《沙田同心同行40載》慶祝活動除煙火表演外，當天晚上更會同步舉行聖誕亮燈儀式，以多元節慶元素迎接佳節，當中包括於逾二萬平方呎的Chill Park 內設置13米高巨型聖誕樹，以及由荷蘭創作團隊首次為香港帶來逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾、於室內設置二千呎飄雪溜冰場，配合飄雪及絢麗光影，讓大家置身冰雪世界溜冰起舞、商場1期1樓羅馬廣場會 設置仿效「沙田精神號」及聖誕老人的吊飾裝置，為市民及旅客帶來非一般聖誕節體驗，一同歡度佳節。