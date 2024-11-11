新地新城市廣場周六辦幻彩煙火匯演慶祝開業40周年 二千呎飄雪溜冰場及13米高巨型聖誕樹迎聖誕

▲新城市廣場將於本周六舉行幻彩煙火匯演及狂歡嘉年華，市民可在商場戶外空間及附近欣賞2024枚璀璨煙火大匯演。

新鴻基地產旗下的沙田新城市廣場今年正式邁進40周年，特別舉辦為期兩個月的《沙田同心同行40載》慶祝活動，以答謝市民一直的支持，同時，為迎接即將來臨的聖誕節，商場亦打造了聖誕打卡裝置及連串的節慶活動。

新城市廣場將於本周六（11月16日）晚上8時30分，上演全城矚目的「幻彩煙火音樂匯演」，為香港市民及沙田區居民帶來獨一無二的盛事體驗。當晚在沙田上空將綻放2024枚璀璨煙火，配合華麗燈飾及悠揚音樂，市民及旅客可於新城市廣場的任何戶外空間，或是到附近地區欣賞這場煙火匯演。