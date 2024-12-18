新地12大商場推多項節日推廣活動 市民旅客開心食買玩 同慶聖誕迎新年

還有一個星期便是普天同慶的聖誕節，市民紛紛為親友選購節日禮物，並預訂餐廳聚餐。加上內地早前恢復深圳居民一簽多行，相信不少當地居民會來港感受節日氣氛。新鴻基地產旗下12大商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，將推出多項節日主題裝飾、消費獎賞及換領活動，從而吸引市民及遊客到訪。

新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐指，佳節臨近，市道氣氛暢旺，當中餐飲業明顯受惠。旗下商場多間食肆的冬至及聖誕節訂座率已達85%至90%，更不乏大檯訂單，料接近聖誕節時訂座率會進一步上升。其他零售或鐘錶珠寶商戶的生意亦明顯有所增加。受惠於早前內地政府恢復深圳居民一簽多行，鍾秀蓮預期在聖誕黃金檔期，12大商場的人流及生意額將較去年同期分別增加10%及12%。她並指由於一月底便是農曆新年，料一月份市民消費情緒會持續高漲，商場的人流和消費市道將繼續暢旺。

為迎接聖誕黃金檔期，新地12大商場的節日推廣費用增幅高達兩成，於各大商場設置備受歡迎的聖誕主題佈置。東港城與Sanrio旗下粉紅小綿羊My Sweet Piano舉辦My Sweet Piano「甜蜜冰之國」聖誕主題活動，打造了六大My Sweet Piano甜蜜打卡場景，更定時有飄雪伴隨聖誕音樂，配合全港首個My Sweet Piano主題環保溜冰場，讓大家盡情玩樂！上水廣場則推出「MBTI品酒嚐味冬之祭」，帶來全港首個MBTI主題美酒佳餚市集，並聯乘餐飲商戶推出冬日Snack Bar美食車。

上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場及life@KCC攜手打造全港首個「Pixar Sweet Dream聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，於上水廣場及將軍澳中心更設有「迪士尼‧彼思期間限定店」，讓粉絲可購買心頭好。Mikiki 則與誠品書店聯同台灣著名兒童繪本得獎作家賴馬，打造了「賴馬異想聖誕小鎮」，並設誠品書店期間限定店，以及於周末及假日設兒童故事工作坊和互動遊戲，讓年輕家庭客與小朋享受聖誕親子時光！