新專櫃｜Acaderma金鐘新專櫃 醫學精華系列 敏感肌都啱用

去年年底登陸香港的醫學護膚品牌Acaderma，最近在金鐘太古廣場HARVEY NICHOLS開設全新專櫃。品牌結合創新科技和臨床驗證，倡導靈活組合的護膚哲學，帶來純淨的多維抗老解決方案，而且適合敏感肌使用，特別適合入春敏感季節，以及追求高效的香港女生。

Acaderma追求高效的精簡配方，只添加Acaderma Labs親測有效的高品質活性成分和對皮膚有益的成分，因此專櫃亦以白色設計，展現簡約的品牌形象，專櫃中間除了放置產品外，也展示了突顯品牌科研背景的實驗室工具。品牌日前邀請一眾傳媒、網紅和化妝師，到新店率先體驗新推出的抗污染護膚產品盈透倍護精華液(Invisible Shield Defense Serum)，主打多重抗氧化、抗藍光及守護膠原蛋白，主題櫃更精心布置成粉紅色調，重點推介這款最新產品。

Acaderma 精華系列｜ 盈透倍護精華液

精華液榮獲美國New Beauty最佳防藍光大獎，由13種先進活性成分組成的雞尾酒式複合配方：對外可提升肌膚防禦能力，減少因紫外光、紅藍光及環境污染等引起的自由基損傷；對内增强肌膚自我保護力，提升肌膚能量，同時抑制基質金屬蛋白酶(MMPs)，保護膠原蛋白。

獨家的SesaHelio複合10多種抗氧化成分，提供比維他命C更加穩定、長達12小時的保護，低刺激不染黃皮膚。添加獨家定制微脂囊包膜蝦青素，強化抗氧化能力的同時更親膚。這款精華液特別適合上妝前使用，或者混合粉底液，可防止粉底氧化變暗沉。