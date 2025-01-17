新年不做「大懶蛇」！ 一家大細活力四「蛇」 北角匯 新春食買玩 滿足3大願望過肥年

新年假期將至，各位大朋友小朋友，假期不要當一條「大懶蛇」，一於動起來當一條活力四「蛇」！由即日起至2月16日，北角聯乘本地療癒圖文創作品牌Dustykid塵舉辦新春主題活動—「好運蛇蛇蛇蛇進來」。Dustykid不但為活動創作出全新可愛角色，更為大家帶來6大蛇年必玩活動、連串節慶活動、兩大「人寵新春工作坊」等，保證各位塵村粉必定流連忘返！活動期間於北角匯辦年貨，更可參加多個刺激消費活動，隨時贏取蛇年生肖系列足金擺件及吊墜、最新智能電話及平板、超市及商場現金券，將福氣帶回家中過肥年！

在換上喜慶新裝的「塵」家，你可挑選心水祝福句，再與巨塵打卡，祝福自己和身邊人來年蛇來運轉！

好運「蛇」給大家 「塵家」全新角色及賀年佈置

踏入蛇年，豈能沒有一條好運蛇與大家共度新春呢？Dustykid全新創作了可愛靈動的蛇蛇角色，由它帶大家「蛇」進「塵家」，一同欣賞寵物與主子相處的溫馨點滴。「塵家」展區新增多個喜慶打卡位，並貼滿塵創意祝福賀詞及專設可愛有趣場景，誠邀大家前來「塵家」拜年！

新春期間限定店 超過300款新年主題精品登場

新年最重要當然是祈福許願，祝願新一年心想事成！「塵新春限定店」祝願大家在新一年都可以得到無限福氣，並將祝福送給身邊摯愛，特別推出逾300款的揮春、御守、祈願繪馬、攬枕及衛衣等限量新品，方便大家為摯愛送上最窩心又玩味的賀年祝福！當中特別推介「2025 蛇年塵對聯揮春套裝」 ，更有「塵黃銅抉擇骰子」等，應節又可愛，各位村粉可一擁心愛精品回家，或送贈親友，一起共度窩心蛇年！