新年優惠｜新年開餐零負擔 Circle SnapShot食物敏感測試 優惠低至七折

年糕、瓜子、團年飯、開年飯等……新年總離不開「食」，但餐後如出現腹脹不適、皮膚痕癢等症狀，有可能是遇上隱藏致敏原。基因及診斷檢測公司Prenetics Limited推出Circle SnapShot食物敏感性測試，可測量身體對96種食物的免疫反應，並同步推出優惠，讓大家在節日吃得安心。

辨識 96 種食物的敏感反應 不少人都有食物敏感問題，Circle SnapShot的王牌產品「食物敏感性測試」，適合有腹脹、胃痛、頭痛、皮膚問題及濕疹等症狀人士，幫助他們找出這些症狀是否由食物敏感引起。測試可透過量度血液中的免疫球蛋白g（IgG）抗體水平，辨識身體對常見的96種食物有否產生敏感反應，包括牛奶、花生、蜆等等，並按IgG抗體水平高低排列為高、中、輕度及正常四個級別。讓大家更了解對食物的敏感程度，隨之調整飲食模式。

Circle SnapShot辨識身體對常見的96種食物有否產生敏感反應，包括牛奶、花生、蜆等等。

遞交樣本一個工作天後即有報告 這個居家血液測試經CE認證，使用創新的血液採集方式，裝置微針刺進皮膚的深度僅一毫米。遞交血液樣本一個工作天後，即可於相關應用程式，取得經診斷測試專家核實的實驗室報告。