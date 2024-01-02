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生活
2024-01-02 18:50:00

新年塑身｜Nu Skin ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀 一機煥肌/排毒去浮腫/減壓

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新年塑身｜Nu Skin ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀 一機煥肌/排毒去浮腫/減壓

新年塑身｜Nu Skin ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀 一機煥肌/排毒去浮腫/減壓

踏入新一年，相信不少人都為自己許下新年願望，除了搵多啲錢之外，相信大家都想身心健康！Nu Skin推出全新的ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀，一機幫助用家改善循環排毒、減輕浮腫、塑型煥肌及減壓放鬆，用家即使在家，都可以輕鬆塑身煥膚！Nu Skin更請來「樂壇天后」容祖兒和香港擊劍隊「大師兄」張小倫拍攝宣傳短片及硬照。

Nu Skin請來容祖兒和香港擊劍隊張小倫拍攝宣傳短片及硬照。

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這款WellSpa iO美體儀具有3種功效：Restore排毒循環、Revitalize煥活新肌和Recover減壓放鬆，適合一眾經常處於高壓和節奏急促的香港人。無論是工作一整天後的身心疲累，還是運動後造成的肌肉疲憊，短短數分鐘即可實現多種效果。

Nu Skin推出全新ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀 Nu Skin推出全新ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀 Nu Skin推出全新ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀

智慧調節微電流技術

WellSpa iO排毒循環美體儀採用智慧調節微電流技術，在使用過程中以每秒逾80次頻率，持續評估肌膚的導電率，然後根據調整儀器的電流強度，為用家提供最舒適和有效的護理。此外，配合申請中的專利波浪型設計金屬導頭，其設計貼合人體輪廓，適用於手臂、腹部、小腿及大腿等部位，可在肌膚上流暢滑動。設計不但為用家帶來順暢舒適的按摩效果，還有助促進肌膚循環。用家更可將ageLOC WellSpa iO連結至Nu Skin Vera應用程式，通過引導教學課程、即時數據分析、追蹤日常使用情況及iO Score，為身體進行最個人化及舒適的護理。

Nu Skin全新ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀可用於大腿、小腿及手臂等位置。 Nu Skin全新ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀可用於大腿、小腿及手臂等位置。 Nu Skin全新ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀可用於大腿、小腿及手臂等位置。 Nu Skin全新ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀可用於大腿、小腿及手臂等位置。 Nu Skin全新ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀可用於大腿、小腿及手臂等位置。

搭配3大產品達至3大功效

使用WellSpa iO排毒循環美體儀，用家可同時配合ageLOC緊緻淡紋精華、ageLOC激活紓壓啫喱及ageLOC嫩膚煥肌磨砂使用。緊緻淡紋精華可塑造可見輪廓、減少橘皮組織及亮澤肌膚。配方含有豐富的保濕成分外，更可緊緻平滑皮膚，減少可見皺紋，並使皮膚看起來更光滑，更年輕。

而激活紓壓啫喱則採用清爽配方，有助針對體液流動和促進整體身心健康的感覺。最後，ageLOC嫩膚煥肌磨砂有助加快肌膚細胞更新及清潔皮膚、去除角質、使肌膚煥發光彩、提升柔軟度及光滑度，減少衰老跡象，在新一年以更年輕的膚質示人。

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全新ageLOC WellSpa iO排毒循環美體儀 ageLOC激活紓壓啫喱 ageLOC緊緻淡紋精華 ageLOC嫩膚煥肌磨砂
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