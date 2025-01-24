新年好去處｜合味道紀念館推3大生日優惠 門票買三送一 低至$45/位

合味道紀念館香港由即日起推出全新生日三重賞優惠，凡於生日月份與三位好友一同蒞臨紀念館，可專享人氣工作坊「我的合味道工作坊」及全球獨家的「穀物麥片工作坊」門票買三送一優惠，票價低至$45/位！另外紀念館更為生日之星準備好「百元生日福袋」，內含9款精選好物，更可參與專屬生日打卡活動，獲得電子相片留念，令生日更加難忘！
香港合味道紀念館 全新生日優惠
1.全新驚喜「百元生日福袋」
紀念館特別為生日壽星們設計了全新「百元生日福袋」，只需$100，即可擁有多達9款精選好物，寓意幸福長長久久！福袋內包括生日派對必備的多款人氣零食，如惹味薯片、薯條及日清思樂都可可脆批，還有健康滿分的穀物麥片與日清盈優青汁。福袋更附送精美筆記本及以清仔、雞仔為主角的生日明信片，更特別推出限量版清仔生日襟章，極具收藏價值！
2.專屬生日打卡活動
壽星凡於生日月份購買「百元生日福袋」，更可參與紀念館打造的專屬生日打卡活動！紀念館特別準備了清仔和雞仔主題的生日道具助陣，並送上專屬電子版生日合照，記錄這個快樂的生日。
3.指定工作坊買三送一優惠
壽星於生日月份帶同三位好友參加「我的合味道工作坊」或「穀物麥片工作坊」，並購買「百元生日福袋」，即可專享上述兩大工作坊買三送一門票優惠，票價低至$45/位！在工作坊內可以親手設計屬於自己的專屬杯麵或穀物麥片，打造個人專屬的作品，作為今年最特別的生日禮物。
*此優惠適用於所有當月生日的顧客，顧客需出示身份證明文件作核實用途。
合味道紀念館香港
地址：尖沙咀廣東道 33 號中港城 2 樓
開放時間：上午 11 時 15 分至晚上 7 時 15 分
逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）
（註：開放日期及時間有機會因實際情況作出調整。請密切留意網站公布。 如有更改，一概以現場為準。）
訪客請提前於網上預約工作坊（https://www.cupnoodles-museum.com.hk/）。
紀念品店開放予所有人士入場。