新年好去處｜合味道紀念館推3大生日優惠 門票買三送一 低至$45/位

合味道紀念館香港由即日起推出全新生日三重賞優惠，凡於生日月份與三位好友一同蒞臨紀念館，可專享人氣工作坊「我的合味道工作坊」及全球獨家的「穀物麥片工作坊」門票買三送一優惠，票價低至$45/位！另外紀念館更為生日之星準備好「百元生日福袋」，內含9款精選好物，更可參與專屬生日打卡活動，獲得電子相片留念，令生日更加難忘！

香港合味道紀念館 全新生日優惠

1.全新驚喜「百元生日福袋」

紀念館特別為生日壽星們設計了全新「百元生日福袋」，只需$100，即可擁有多達9款精選好物，寓意幸福長長久久！福袋內包括生日派對必備的多款人氣零食，如惹味薯片、薯條及日清思樂都可可脆批，還有健康滿分的穀物麥片與日清盈優青汁。福袋更附送精美筆記本及以清仔、雞仔為主角的生日明信片，更特別推出限量版清仔生日襟章，極具收藏價值！

2.專屬生日打卡活動

壽星凡於生日月份購買「百元生日福袋」，更可參與紀念館打造的專屬生日打卡活動！紀念館特別準備了清仔和雞仔主題的生日道具助陣，並送上專屬電子版生日合照，記錄這個快樂的生日。

3.指定工作坊買三送一優惠

壽星於生日月份帶同三位好友參加「我的合味道工作坊」或「穀物麥片工作坊」，並購買「百元生日福袋」，即可專享上述兩大工作坊買三送一門票優惠，票價低至$45/位！在工作坊內可以親手設計屬於自己的專屬杯麵或穀物麥片，打造個人專屬的作品，作為今年最特別的生日禮物。