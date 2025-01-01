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2025-01-01 12:00:00

新年好去處｜菠蘿油妹妹+阿讚貓登陸Mikiki 設3大打卡位 限定店買揮春利是封

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新年好去處｜菠蘿油妹妹+阿讚貓登陸Mikiki 設3大打卡位 限定店買揮春利是封
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本地人氣卡通角色菠蘿油妹妹及「貓室」的阿讚貓將於新年登陸Mikiki，與各位度過港式懷舊新年。由202513日至216日期間，Mikiki特設3大打卡位，包括「菠蘿油妹妹」迎福茶餐廳、「阿讚貓」開運辦館及霓虹燈祝願打卡牆。1月年宵市集更集結逾30個人氣品牌，當中更有$1鮑魚及「菠蘿油妹妹及阿讚貓期間限定店」，讓大家買齊可愛精品及賀年用品。

Mikiki呈獻「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓港式情懷賀新年」。

3大懷舊場景

菠蘿油妹妹及阿讚貓攜手Mikiki呈獻「菠蘿油妹妹x阿讚貓 港式情懷賀新年」活動，特設3大本土懷舊打卡場景。「菠蘿油妹妹」迎福茶餐廳以7080年代茶餐廳作背景，菠蘿油妹妹換上旗袍與粉絲們齊齊歎菠蘿油，各位不妨坐下與菠蘿油妹妹合照。旁邊的「阿讚貓」開運辦館掛滿揮春燈籠及各式賀年糖果，辦館上的飛機讓人回憶起昔日啟德機場。菠蘿油妹妹及阿讚貓於今個新年向訪客送上窩心祝福，只要到霓虹燈祝願打卡牆，便能看見以香港昔日標誌性霓虹燈設計而成的祝賀語，接受蘿油妹妹及阿讚貓的新年祝福。 

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市宵市集及期間限定店

明年13日至28日期間，Mikiki將舉辦「港式情懷賀新年」市宵市集，雲集超過30個人氣品牌，售賣各種參茸海味和生活用品等，指定日子更加有$1鮑魚讓各位搶購。同場的「菠蘿油妹妹及阿讚貓」期間限定店獨家發售多款卡通人物新年限定精品。

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