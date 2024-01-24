新年好去處｜誠品賀年禮工作坊 親手製作好意頭！

龍年將至，濃濃的節日氣氛逐漸升溫。只要和親朋摯愛聚在一起，就是幸福團圓的好年節！即日起至19/2誠品好年節以「聚‧好年」為題，邀請各位讀者共聚誠品，參與一系列精彩藝文活動，親手製作賀年禮物、辦年貨，為親朋好友送上暖心祝福，一同喜迎龍年！

華人傳統中逢年過節有送花的習慣，色彩繽紛的賀年花為新年增添喜氣，同時寄寓美好的祝願。1-2月誠品生活【百匠手作魂】計劃帶來多場工作坊，邀請大家和親朋好友聚首一堂，製作賀年花及新年禮物，包括天然蜜蠟花卉盆栽、輕黏土花朵點綴的花燈和糖果盒、燙金福字配搭真花押花的全盒和揮春、新春柑桔、萌寵羊毛氈等，將新年好意頭帶回家！

書店活動｜新歲年節展 9 折優惠 + 龍年繪本分享會 + 押花碟工作坊

2024 誠品新歲年節展

簡介：祥龍獻瑞迎新春，常聚樂悠賀新禧。鴻運接龍福滿堂，飽閱兆豐甲辰年。

日期：即日起至2.15（四）

地點：全線誠品書店、誠品生活時光及誠品知味店（誠品書店啟德店及誠品兒童館期間限定店除外）

折扣：參展商品9折*

*會員恕不再折。特價及不可折商品恕不適用。此優惠不可與其他優惠同時使用。優惠受條款及細則約束，誠品書店保留最終決定權。

【繪本分享會】小魯姊姊說故事：《十二小守護過新年──我是鯉小龍》

簡介：應龍、火龍、蛟龍、蜃龍……為了找出自己到底屬於哪一種龍，躍過龍門的小鯉魚踏上了拜訪龍族的旅程，此書將節日及民間故事融入幽默、想像、奇幻等元素，創作出最富年味的龍年繪本。

場次：

1.27（六）15:00 – 16:00大圍店 兒童館

1.28（日）15:00 – 16:00啟德店 兒童館

主辦：小魯文化

講者：Maggie姐姐

花開富貴押花碟工作坊

簡介：選用最優質的日本頂級灌膠材料，精選超過25款押花花材可供選擇。導師會在旁協助大家配襯花朵，更開放自由可選擇自己喜愛的花材，可自行訂製英文字或數字在碟上，製作專屬於自己的新年花碟。

場次：2.3（六）16:30-18:30

地點：銅鑼灣店 9/F FORUM

合作單位：Minilarge

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