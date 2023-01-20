新年好去處｜CHANEL經典唇膏增14色 期間限定店揀選開運紅色唇膏

不少人都愛在新年穿上紅色，如果來不及買新衫，或者一支紅色唇膏可以幫到你。CHANEL最近在銅鑼灣Fashion Walk開設期間限定店，以最新的啞緻柔滑唇膏為主題，除了剛推出的最近色調，當然也少不了紅調唇膏，各位女生行完年宵不妨去看一下，為自己揀選兔年的開運小物。

紅調不單有著高貴氣質，更有著一份氣勢，紅色更與CHANEL的品牌歷史和風格語言密不可分，Gabrielle Chanel特別鍾情於紅唇，1924年以正紅色作為她首支唇膏的顏色，自此這種紅調就成為CHANEL的標記。她認為鮮明唇色與衣服顏色可形成強烈對比，更曾留下名言：「假如你感到憂傷，或正經歷心碎，悉心化妝打扮，再補上唇膏，然後出擊。」鼓勵女生果敢自信傲然地向前走。

啞緻柔滑唇膏系列最近一口氣加入14款新色，令系列增至20款色彩，將紅色帶到更高層次，同時體現CHANEL對於獨特而多元的紅色的想像，色調設計帶出女性的多元面貌，六大經典色調包括輕柔的62 Libre和69 Abstrait、帶紫紅的珊瑚紅 43 La Favorite、正紅 56 Rouge Charnel、橙紅 57 Rouge Feu和日暮紅 58 Rouge Vie，如果想一次過看14款新色，不妨到期間限定店一趟，尋找新一年的獨特命定唇色。