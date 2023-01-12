新年好去處2023｜農曆新年活動 年宵花市/拜神祈福/市集/期間限定店 (持續更新)

2023年農曆新年將至，除了與親友團拜聚會之外，其實妨間都有不少活動，包括年宵市場、新年市集及期間限定店，包括男兒當入樽《THE FIRST SLAM DUNK》期間限定店，當然也少不了全港15區的年宵花市，以及在兔年回歸的大埔林村許願節，齊齊與親友在新一年祈求好運！ 新年好去處 2023 ｜全港 15 區年宵花市 新年當然要行年宵花市應節，今年年宵市場終於回歸，並於1月16日起至1月22日凌晨結束，為期7日，遍佈港島、九龍及新界15區，其中最大的銅鑼灣維園的年宵花市設有175個攤檔，其次是荃灣沙咀道遊樂場和元朗東頭工業區遊樂場，設有96個攤位。 其他選址包括東涌達東路花園、深水埗花墟公園、深水埗長沙灣遊樂場、黃大仙摩士公園及觀塘觀塘遊樂場，以及新界區的北區石湖墟遊樂場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、葵青葵涌運動場、大埔天后宮風水廣場及屯門天后廟廣場。不過今年花市 只設濕貨區專售年花，不設乾貨及快餐區。

新年好去處 2023 ｜大埔林村許願節 早前於疫情期間停辦的大埔林村許願節，將於2023年兔年回歸，在1月22日至2月5日舉行。林村內共有兩棵許願樹，一棵可以求家宅、健康、財運、學業和事業等；另一棵則可以求姻緣和子女。除了傳統拋寶牒，現場更可以燃點蓮花燈祈福，並有市集、小食、遊戲攤位及充氣城堡，絕對適合一家大細。 日期：2023年1月22日至2023年2月5日(年初一至年十五) 時間：上午8:45至下午6:30 地點：林村許願廣場

新年好去處 2023 ｜黃大仙祠頭炷香 黃大仙祠上頭炷香絕對是新年傳統，每逢年三十晚凌晨，不少人會到黃大仙祠搶「頭炷香」，由於「頭」有「頭彩」、「好意頭」的寓意，所以不少人都想爭上頭炷香，祈求新一年事事順利。今年年三十是1月21日，大家記得準備好，早點出發搶頭炷香。

新年好去處 2023 ｜車公廟車公誕 車公廟亦是新年祈福必去的另一寺廟，今年的車公誕市場為期18日，由1月19日至2023年2月5日於沙田翠田街足球場舉行，場內共設40個乾貨攤位及2個濕貨攤位。另外，市民亦可購買香或風車，透過轉動風車及擊鼓，祈求新一年好運順利。

新年好去處 2023 ｜慈山寺 新春禮藥師寶懺法會 慈山寺將於正月初一至初三舉行「新春禮藥師寶懺法會 2023」，以清淨心持名參拜《藥師寶懺》，祈請事事如意，歲歲平安。法會謹供1月22日至1月24日到寺參學的公眾人士參與，不設預先報名。 日期及時間： 2023年1月22日｜上午9時至下午4時30分 2023年1月23及24日｜上午9時15分至下午4時30分 地點：慈山寺 語言：粵語 / 普通話

新年好去處 2023 ｜「迎兔新氣象，旅兔行大運」年宵市集 由Figurecross聯同旅兔奶茶醬舉辦的「迎兔新氣象，旅兔行大運」年宵市集，邀請了好青年荼毒室 @corrupttheyouth 擺檔，他們準備了一系列現場活動與大家互動。現場亦有不少明星品牌進駐，包括肥仔@ERROR的自家品牌Pha7，與@thesteamhuthk X Figurecross 的「年宵限定」賀年禮品set，將於現場開賣，除了賀年糕點外，更有「肥隊長」親筆簽名揮春！（限量發售）。ERROR成員保錡的品牌Lost Life亦會到場擺檔。 格子出版社除了會參與年宵外，於1月20日有Man僧(@mantsang.ink)現場畫大畫，亦有香港重機Felix Ip (@hongkongmachines)、Stella So(@stellasoart) 、華記(@wahkeeart)及廖光祖(@linusliukc)等漫畫家/插畫家的寫揮春環節。市集期間會有Busking表演，包括《全民造星III》的Will(@lee_hohin)及 Candy(@sailorcandyng)。 「迎兔新氣象，旅兔行大運」年宵市集詳情 日期：2023年1月16至25日 時間︰13:00 - 21:00 / 13:00 - 00:00（1月21日開放時間） 地點：D2 Place 全新市集場地 The Aisle（荔枝角長義街2號新昌工業大廈地下） 交通︰港鐵荔枝角站D2出口

新年好去處 2023 ｜「大展鴻兔」年宵及新年市集 由LIFE MART與BLUE MART聯合舉辦的「大展鴻兔」年宵及新年市集。今年當度邀請人氣插畫師 @mr_n_mrs_moon 創作年宵市集主題插畫，而且新年市集亦會推出多款期間限定禮品，都是由 @mr_n_mrs_moon、芝麻棉花糖 @semellow730 等人氣插畫師之出品，還有東尼電機 @tonyelectronic、文妮 @mani.draw 等人氣插畫師擺檔。另外，1月16日至25日，年宵市集亦邀請了歡樂馬介休 @bacalhau.ent 和非實力派 @very.surprise 參加是次新年市集。 「大展鴻兔」年宵市集詳情 日期：2023年1月16-21日 (年宵市集) - 年廿五至年三十晚 2023年1月22-25日 (新年市集) - 年初一至初四 時間：13:00-21:00（1月21日到00:00） (以上市集時間或會有修改，請以市集前公佈為準) 地點：D2 Place ONE 2/F The Space｜D2 Place TWO G/F The Garage

新年好去處 2023 ｜ D • PARK 白紙市集 兔紙年宵 及 兔紙新年市集 年宵及市集齊集10位星級檔主、過百個創意品牌及3大打卡位，包括插畫家大麻成及白紙主題打卡區。星級檔主包括LADY GAGA御用插畫師ISAAC SPELLMAN與時裝DIY Creator麻煩SIMON的聯乘，創造出時尚與藝術單品。叱咤生力軍組合銅獎STRYZ的5位集舞藝、唱作一身的追夢女子首次於年宵市集亮相，準備驚喜活動，熱鬧過新年。 兔紙年宵更有東尼電機的新發明，例如公平可樂杯、以牙還牙鞋白雪雪新鞋等，過一個順風順水的好年。新年市集方面還有兔紙市集——肉兔迎春屋，1月連續2個週末及1月16至25日，讓大家買創意精品回家過熱鬧新年。 《白紙市集 - 兔紙年宵》 日期：1月16-21日 時間：14:00-21:00(16-18日)及14:00-22:00(19-21日) 地點：D‧PARK L1 中庭 《白紙市集 - 肉兔迎春屋 及 兔紙新年市集》 日期：1月6-8日、13-15日、16-25日 時間：13:00-20:00 地點：D•PARK L1 中庭 詳情：https://www.dpark.com.hk/tc/events/60

新年好去處 2023 ｜時代廣場 男兒當入樽《 THE FIRST SLAM DUNK 》期間限定店 《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》最近上映，時代廣場由1月12日起至3月31日期間，在5樓將開設逾4,000呎的官方《THE FIRST SLAM DUNK》香港期間限定店，獨家發售過百款周邊商品，包括日本及台灣直送的官方授權精品，以及全球獨家香港設計限量版產品。 限定店入口處設有巨型的《THE FIRST SLAM DUNK》電影海報，讓一眾忠粉打卡。店內以黑白為主色調，配搭飾有籃球場界線的木地板，展櫃和展架更展出首次於海外展出的珍貴原著手稿和原畫典藏，店內更獨家發售由日本及台灣直送、過百款官方授權商品，當中於日本瞬間售罄的商品，亦會在店內以現貨形式發售。同場亦會有全球獨家、香港設計的限量版產品，有近過百款產品包括水杯、以籃球比賽計分牌為設計藍本的時鐘等生活用品，一系列cap帽、T-shirt、鞋帶扣等潮流服飾，當中部份服飾更融入香港元素，以毛筆字設計的球員名字，粉絲必入。 男兒當入樽《 THE FIRST SLAM DUNK 》期間限定店 @ 時代廣場 日期 ：2023年1月12日至3月31日 時間 ：中午12時至晚上10時 地點 ：香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519號舖

新年好去處 2023 ｜ YOHO MALL x ONE PIECE 期間限定商店 YOHO MALL今年與ONE PIECE合作，打造「新春金運遊樂園」主題活動，路飛、索柏、奈美、魯賓及烏索普等，穿上別具特色的中式新春造型，穿梭場內多個以傳統元素為題的開運打卡裝置，同場更有「ONE PIECE金運尋寶限定商店」就會售賣逾270款來自日本、台灣及韓國等地的超人氣精品、授權商品以及活動期間限定單品，包括多款全新兔年賀歲Q版限量產品，如利是封、揮春、掛飾、糖果及家居產品；日本粉絲瘋搶的MUGI MUGI毛公仔、萌萌的Mugitama及可愛的索柏系列、全新設計意念的GraffArt系列精品；《ONE PIECE FILM RED》限量紀念精品，以及知名歌手美音及嬌小可愛的烈陽君抱枕等，航海士同伴萬勿錯過。 YOHO MALL x ONE PIECE 期間限定商店 日期：2023年1月5日至31日 時間：上午11時至晚上9時 地點：YOHO MALL II中庭

新年好去處 2023 ｜太古城中心 x Miffy 新春限定店 + Miffy 期間限定咖啡店及烘焙班 來自荷蘭的Miffy登陸太古城中心，於中庭及中橋舉辦「春意花開」活動，除了6大賀年布置與打卡外，更有「Miffy x Cityplaza 新春限定店」，現場有逾300款Miffy精品，包括公仔、飾物、廚房用具等，當中部分更是首次亮相。 全港首間cafe ToGather by LOG-ON，更推出多款Miffy雪糕甜品和特調飲料，包括：Miffy開運彩虹雞蛋仔配上sweets house Cha Cha Soft cream、Miffy春意士多啤梨乳酪芭菲等，讓一眾女生打卡。另外，日本最大型料理教室ABC Cooking更將於1月14日至2月5日期間推出「Cityplaza x ABC Cooking Studio 限定體驗課堂 - Miffy 草莓甜品」，最適合各位烹飪新手。太古城中心LIVE+會員憑指定積分即可參加烘焙班，輕易做出大師般的甜點。 太古城中心 X Miffy 「春意花開」新春主題活動 日期：即日至2月5日 地點：2/F 中庭及中橋 時間：星期一至五 12nn - 9pm，星期六、日及公眾假期11am - 9pm