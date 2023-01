新年好去處2023｜農曆新年活動 年宵花市/拜神祈福/市集/期間限定店 (持續更新)

新年好去處 2023 |「大展鴻兔」年宵及新年市集

由LIFE MART與BLUE MART聯合舉辦的「大展鴻兔」年宵及新年市集。今年當度邀請人氣插畫師 @mr_n_mrs_moon 創作年宵市集主題插畫,而且新年市集亦會推出多款期間限定禮品,都是由 @mr_n_mrs_moon、芝麻棉花糖 @semellow730 等人氣插畫師之出品,還有東尼電機 @tonyelectronic、文妮 @mani.draw 等人氣插畫師擺檔。另外,1月16日至25日,年宵市集亦邀請了歡樂馬介休 @bacalhau.ent 和非實力派 @very.surprise 參加是次新年市集。

「大展鴻兔」年宵市集詳情

日期:2023年1月16-21日 (年宵市集) - 年廿五至年三十晚

2023年1月22-25日 (新年市集) - 年初一至初四

時間:13:00-21:00(1月21日到00:00)

(以上市集時間或會有修改,請以市集前公佈為準)

地點:D2 Place ONE 2/F The Space|D2 Place TWO G/F The Garage