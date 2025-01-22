農曆新年將至，今年全港各區都舉辦豐富的新春活動，包括到黃大仙祠、車公廟祈求新一年平安順利，亦有煙花及花市等節慶活動，《am730》記者為各位市民整理2025年本港賀歲活動，讓各位可以預先計劃行程，於熱鬧又喜慶氣氛下迎接蛇年。

林村許願節 2025 香港許願節將於1月29至2月12日舉行，作為傳統節慶活動，將吸引許多人前往大埔林村的許願樹進行許願儀式，當中亦有極具本地特色的活動，包括有拋寶牒和祈福蓮花燈等。 另外更有特色主題花車將會在大年初二(1月30日)至2月13日，現身大埔林村許願廣場公開展出。而年初二及年初三(1月30及31日)，亦有多隊中國內地及國際表演隊伍到林村表演。 香港許願節2025 1月29日至2月4日上午8:30至晚上10:00； 2月5日至12日上午8:30至晚上7:00 花車展覽 1月30日至2月4日上午8:30至晚上10:00； 2月5日至12日上午8:30至晚上7:00； 2月13日上午9:30至下午5:30 地點：大埔林村許願廣場

香港許願節2025 ((圖片來源:discoverhongkong))

年宵花市 全港有15個年宵市場，分佈港九新界，人流最旺的花市包括銅鑼灣維多利亞公園、旺角花墟等，提供各種年花及年貨，初一前記得去辦年貨。 維園年宵市場 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時 1月28日上午8時至1月29日上午7時 地點：維多利亞公園 深水埗花墟公園年宵市場 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時 1月28日上午8時至 1月29日上午7時 地點：花墟公園 長沙灣年宵花市 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時 地點：長沙灣遊樂場 黃大仙年宵花市 1月23至27日：上午9時至晚上11時

1月28日上午9時至 1月29日上午7時 地點：慈雲山邨中央遊樂場 觀塘年宵花市 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時 地點：觀塘遊樂場 葵青年宵花市 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時地點：葵涌運動場 荃灣花市 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時 地點：沙咀道遊樂場 大埔年宵花市 1月23至26日：上午8時至晚上11時

1月27日：上午8時至翌日凌晨

1月28日上午8時至1月29日上午7時 地點：天后宮風水廣場 沙田年宵花市 1月23及26日：上午8時至翌日凌晨 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時 1月28日上午8時至1月29日上午7時 地點：源禾遊樂場 屯門年宵花市 1月23及24日：上午9時至凌晨12時

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時 地點：天后廟廣場 元朗年宵花市 1月23及24日：上午8時至凌晨12時

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時 地點：東頭工業區遊樂場 東涌年宵花市 1月23至27日：上午10時至晚上11時 1月28日上午10時至 1月29日上午7時 地點：達東路花園

2025 年農曆新年煙花匯演 每年大年初二，維多利亞港都會舉行煙花匯演，壯觀的煙花照亮維港兩岸上空，吸引數十萬遊客。 日期：1月30日 時間：晚上8:00 地點：維多利亞港 (觀賞地點包括尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等)

國泰新春國際匯演之夜 花車巡遊 正月初一晚上，尖沙咀將舉行國泰新春國際匯演之夜花車巡遊，來自各地的表演團體將展示多元文化，不同主題的花車各有特色，展現香港傳統節慶的傳承，為市民送上別開生面的蛇年盛事。下午6:00開始更有街頭表演派對，與觀眾互動，炒熱氣氛。 日期：1月29日 時間：晚上8:00-9:45 地點：尖沙咀(第一輛花車約於晚上8:30到達廣東道，晚上9:00到達彌敦道，最後一輛花車約於晚上10:30到達香港喜來登酒店終點)

黃大仙祠參拜 每年新年都有大量市民到黃大仙祠參拜，祈求平安和好運，趨吉避凶。 地址：香港九龍黃大仙竹園村二號 黃大仙祠及各主要殿堂開放時間：