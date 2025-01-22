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2025-01-22 15:00:00

新年好去處2025｜澳門美高梅聯乘恭王府博物館/村上信理 推Barra年年好市集 雲集文化插畫市集音樂

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新年好去處2025｜澳門美高梅聯乘恭王府博物館/村上信理 推Barra年年好市集 雲集文化插畫市集音樂
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澳門美高梅舉辦媽閣塘片區春節活動「Barra年年好市集」，聯乘多個重量級亞洲單位，當中包括國家一級博物館恭王府博物館及日本新銳插畫家村上信理 (Shinri Murakami)，訪客可一睹22幅恭王府珍貴年畫藏品及體驗拓印創作。活動雲集中華非物質文化遺產、潮流插畫、市集及音樂會，讓澳門市民及遊客度過不一樣的新年。

媽閣塘片區春節活動「Barra年年好市集」

美高梅與國家一級博物館恭王府博物館合作，將於124日至225日在原媽閣屠場舊址展出22幅珍貴年畫藏品，讓訪客欣賞中華傳統文化。同場設有「年畫自助創意工作坊」，訪客可對年畫藏品進行二次創作，利用拓印製作別具個人風格的作品。

另外，美高梅攜手澳門文創零售品牌Bookand，舉辦日本插畫家村上信理個人潮流插畫展，並附設限定咖啡廳，集合主題餐飲、藝術及零售。

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Barra年年好市集」與多達35間中小企合作，於124日至26日及131日至22日舉辦周末市集，攤位涵蓋文創、科創、手工藝和寵物用品等不同範疇，並在125日及21日同場舉行周末音樂會，邀請來自澳門、香港、台灣等地的知名樂隊與音樂人，包括溫蒂漫步 Wendy WanderSCAMPER和晚安莉莉Otome Syndream獻唱，送上新年祝福。 

活動舉辦日期

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