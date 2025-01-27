新年好去處2025｜澳門美高梅Barra年年好市集 展出恭王府22幅年畫 村上信理限定店 雲集文化插畫市集音樂

澳門美高梅舉辦媽閣塘片區春節活動「Barra年年好市集」，聯乘多個重量級亞洲單位，當中包括國家一級博物館恭王府博物館及日本新銳插畫家村上信理 (Shinri Murakami)，訪客可一睹22幅恭王府珍貴年畫藏品及體驗拓印創作。記者親訪市集，體驗拓印等活動。活動雲集中華非物質文化遺產、潮流插畫、市集及音樂會，讓澳門市民及遊客度過不一樣的新年。

美高梅與國家一級博物館恭王府博物館合作，由即日起至2月25日在原媽閣屠場舊址展出22幅珍貴年畫藏品。同場設「年畫自助創意工作坊」，訪客可自選年畫藏品進行二次創作，利用拓印製作別具個人風格的作品。記者亦有親身體驗拓印，參加者可在6幅年畫圖案中選擇1幅，便可在每層模板上印上自己喜歡的顏色。拓印過程中會有工作人員幫忙留意情況。印好模板後，可選擇自己喜歡的印章，為年畫添色。 另外，美高梅攜手澳門文創零售品牌Bookand，舉辦日本插畫家村上信理個人潮流插畫展，並附設限定咖啡廳，集合主題餐飲、藝術及零售。

「Barra年年好市集」與多達35間中小企合作，於即日起至26日及1月31日至2月2日舉辦周末市集，攤位涵蓋文創、科創、手工藝和寵物用品等不同範疇，並在1月25日及2月1日同場舉行周末音樂會，邀請來自澳門、香港、台灣等地的知名樂隊與音樂人，包括溫蒂漫步Wendy Wander、SCAMPER和晚安莉莉Otome Syndream獻唱，送上新年祝福。

Barra年年好市集旁邊，便是全球首次個別展覽「蔡國強《cAI：靈魂掃描》展覽」。展覽展出火藥爆破藝術家蔡國強的多幅作品，當中最受矚目是AI占卜裝置。記者先在沙盤上寫上自己的出生年月日，被牆上的機械手控制着的機械貓便會結合大數據及傳統理論開始占卜，過程有趣，可惜最後記者得到「凶」的結果。

展覽旁邊便是張藝謀工作室──揭秘《澳門 2049》」特展，展覽內重現張藝謀工作室場景，貼上多張張藝謀的電影海報。

活動舉辦日期