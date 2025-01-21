新年好去處2025｜精選全港新年商場打卡+新春活動 燈籠海/財神拜年/年宵市集（持續更新）

蛇年即將到來，不少商場已經預備一系列豐富活動，包括各種喜慶打卡位及年宵市集等。以下為各位盤點2025新年各大商場好去處。

新年好去處 2025 ｜利東街喜氣燈籠海 利東街今年以「喜慶燈海迎新春」為主題，在半空中掛上超過800個大小不一、艷紅金碧的燈籠，絕對是新年必到的打卡點。另外今年元宵節與西方情人節日期相近，利東街特設桃花樹園，12棵近4米高的桃花樹聳立於園林之中，讓人倍感浪漫。醒獅表演及手寫揮春等豐富活動將在指定時間舉辦。

新年好去處 2025 ｜奧海城年宵市集 + 財神訓練班 奧海城由即日起至2月12日期間，化身為喜慶中式庭園，庭園以桃花為設計靈感。庭院掛上各款的紅燈籠及擺放象徵財源滾滾的金幣，必是打卡熱點。商場另設大型室內年宵市集及花市，超過20間特色品牌及攤位聚集於此，品牌包括台中百年糕餅老店陳允寶泉、馬來西人氣爆谷品牌myEureka等，花市亦有多款蘭花、年桔及桃花發售。 奧海城更舉辦財神一日訓練班，小朋友可了解財神的背景及文化，學習中國文化。參加者亦有機會化身為財神，學習如何扮演財神，學習造手、說話技巧及姿勢等。

新年好去處 2025 ｜荃新天地 × 荔園 荃新天地今個新年重現荔園經典6大遊戲：「開心掟階磚」、「喜氣擲鐵罐」、「財源套滿樽」、「如意神射手」、「福到肥肥人」及「迎新Duck意」，挑戰成功可贏取荔園限量版禮品。同場設超過20檔LOCOLOCO新春市集，售賣不同應節年貨。

新年好去處 2025 ｜四大瑞獸齊集 AIRSIDE 祥龍、麒麟、鳳凰及靈龜齊聚AIRSIDE向訪客身上祝福! 瑞獸均以回收物料製成，將環保揉合傳統文化，別具意義。商場更在瑞獸裝置加入放大版蛇棋，訪客可即場試跳蛇棋，重拾童年回憶。

新年好去處 2025 ｜新都會廣場最「熊」新年 熊貓熱潮直捲全城！由即日起至2月28日，新都會商場攜手海洋公園大熊貓IP，設置3打卡位及期間限定店。3米高的龍鳳胎寶寶、「盈盈」及「樂樂」坐鎮的轉轉吉祥竹筒及「安安」、「可可」的「蘋」安幸運求籤筒，與超萌熊貓們合照之餘，更可新年沾沾熊氣。限定店同時提供過百款熊貓精品供選購，同場更加展出熊貓龍鳳胎的日常生活用品及玩具。

新年好去處 2025 ｜圍方大圍生活節 由即日起至3月2日，圍方（The Wai）舉辦全港首個「大圍生活節」，活動涵蓋展覽、社區導賞團、文化表演及新春市集。商場中庭的展覽圍繞大圍歷史文化，特設「新春賀年桃花樹」、「百業興旺花牌裝置」、「大圍風味」及「大圍文化體驗區」，呈現大圍昔日風貌。

新年好去處 2025 ｜北角匯 ×Dustykid塵 北角匯由即日起至2月16日期間，聯乘本地療癒圖文創作品牌Dustykid塵舉辦新春活動「好運蛇蛇蛇蛇進來」。活動特設4大打卡位：換上喜慶新裝的「塵」家、Dustykid作者陳塵全新創作的喜慶插畫及祝福字句、貼有58款「塵」揮春的打卡牆及塵主題櫻花樹。2月15日及16日更舉辦【DIY寵物湯丸】人寵工作坊，奴才可即場製作美味湯圓，讓主子感受新年喜慶氛圍。

新年好去處 2025 ｜時代廣場 ×北澤平祐 銅鑼灣時代廣場由即日起至2月16日期間，聯乘日本知名插畫大師北澤平祐，舉辦《幸運棋緣》新年活動。商場內不同地方化身巨型棋盤，露天廣場設置4大區域，擺放不同新年及棋盤元素裝置，如金元寶及棋子。8隻招財貓更加藏身於2樓中庭及10樓的食通天。

新年好去處 2025 ｜SOUTHSIDE 環保新春裝置 SOUTHSIDE聯同新會商會陳白沙紀念中學及香港加拿大國際學校，由即日起至2月16日，打造新春大型藝術裝置 ─ 甜蜜「鋁」途。裝置使用超過200個回收鋁罐，再透過學生創意無限的改造而成。同場亦有4米高桃花樹及多款造型可愛的賀年甜點咕𠱸組成大型全盒，以及近期最紅的大熊貓。

新年好去處 2025 ｜LCX x M&M’S 新年又怎少得象徵甜甜蜜蜜的朱古力？M&M’S成員集齊於LCX，特設2大打卡位及年宵攤位。粉絲們可到M&M’S靚相「豆」來拍照亭，用限定M&M’S相框留下深刻回憶。年宵攤位內，粉絲可體驗夾公仔遊戲，有機會獲得咕𠱸、零錢小包等精品，指定日子更可與阿紅及阿綠見面。

新年好去處 2025 ｜朗豪坊x白紙市集 x Cheap century – 【蛇王到！新年市集】 由即日起至2月12日，「大麻成」將化身成4米高、神通廣大的「蛇王」坐鎮朗豪坊12樓設置期間限定「蛇王廟」！最適合打工仔尋求向「蛇王」尋求最佳「蛇王」時機。1月24日至28日（年廿五至年廿九），朗豪坊加開新春年宵市集，邀請多位人氣Youtuber，包括試當真、JFFT及人氣KOL柿柿Chichi獨家售賣限定賀年商品。

新年好去處 2025 ｜ 太古廣場+星街小區 細織祝福 喜悅年年 太古廣場攜手本地繩結設計師蕭俞 (Zoe Siu) 打造6大繩結裝置：喜悅編園、幸福花燈、「織出幸運」新春扭蛋機、幸運步道、花織仙境及璀璨歡樂，當中以商場中庭高達9米的巨型繩藝花燈裝置最受矚目。花燈上裝飾著8種精緻的繩結，如代表好運八方的「八字結」和象徵收獲滿滿的「雙錢結」。扭蛋機更可抽出一個獨家設計的新春繩結掛飾，5款繩結掛飾象徵不同意義，例如八字結寓意新一年萬事如意，好運八方。