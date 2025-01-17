新年好去處2025｜精選全港新年打卡+新春活動 燈籠海/財神拜年/年宵市集（持續更新）

蛇年即將到來，不少商場已經預備一系列豐富活動，包括喜慶打卡位及年宵市集等。以下為各位盤點2025新年各大商場好去處。
新年好去處2025｜利東街喜氣燈籠海
利東街今年以「喜慶燈海迎新春」為主題，在半空中掛上超過800個大小不一、艷紅金碧的燈籠，絕對是新年必到的打卡點。另外今年元宵節與西方情人節日期相近，利東街特設桃花樹園，12棵近4米高的桃花樹聳立於園林之中，讓人倍感浪漫。醒獅表演及手寫揮春等豐富活動將在指定時間舉辦。
新年好去處2025｜奧海城年宵市集+財神訓練班
奧海城由即日起至2月12日期間，化身為喜慶中式庭園，庭園以桃花為設計靈感。庭院掛上各款的紅燈籠及擺放象徵財源滾滾的金幣，必是打卡熱點。商場另設大型室內年宵市集及花市，超過20間特色品牌及攤位聚集於此，品牌包括台中百年糕餅老店陳允寶泉、馬來西人氣爆谷品牌myEureka等，花市亦有多款蘭花、年桔及桃花發售。
奧海城更舉辦財神一日訓練班，小朋友可了解財神的背景及文化，學習中國文化。參加者亦有機會化身為財神，學習如何扮演財神，學習造手、說話技巧及姿勢等。
新年好去處2025｜荃新天地×荔園
荃新天地今個新年重現荔園經典6大遊戲：「開心掟階磚」、「喜氣擲鐵罐」、「財源套滿樽」、「如意神射手」、「福到肥肥人」及「迎新Duck意」，挑戰成功可贏取荔園限量版禮品。同場設超過20檔LOCOLOCO新春市集，售賣不同應節年貨。
新年好去處2025｜四大瑞獸齊集AIRSIDE
祥龍、麒麟、鳳凰及靈龜齊聚AIRSIDE向訪客身上祝福! 瑞獸均以回收物料製成，將環保揉合傳統文化，別具意義。商場更在瑞獸裝置加入放大版蛇棋，訪客可即場試跳蛇棋，重拾童年回憶。
新年好去處2025｜新都會廣場最「熊」新年
熊貓熱潮直捲全城！由即日起至2月28日，新都會商場攜手海洋公園大熊貓IP，設置3打卡位及期間限定店。3米高的龍鳳胎寶寶、「盈盈」及「樂樂」坐鎮的轉轉吉祥竹筒及「安安」、「可可」的「蘋」安幸運求籤筒，與超萌熊貓們合照之餘，更可新年沾沾熊氣。限定店同時提供過百款熊貓精品供選購，同場更加展出熊貓龍鳳胎的日常生活用品及玩具。
新年好去處2025｜圍方大圍生活節
由即日起至3月2日，圍方（The Wai）舉辦全港首個「大圍生活節」，活動涵蓋展覽、社區導賞團、文化表演及新春市集。商場中庭的展覽圍繞大圍歷史文化，特設「新春賀年桃花樹」、「百業興旺花牌裝置」、「大圍風味」及「大圍文化體驗區」，呈現大圍昔日風貌。