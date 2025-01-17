新年好去處2025｜精選全港新年打卡+新春活動 燈籠海/財神拜年/年宵市集（持續更新）

蛇年即將到來，不少商場已經預備一系列豐富活動，包括喜慶打卡位及年宵市集等。以下為各位盤點2025新年各大商場好去處。

利東街今年以「喜慶燈海迎新春」為主題，在半空中掛上超過800個大小不一、艷紅金碧的燈籠，絕對是新年必到的打卡點。另外今年元宵節與西方情人節日期相近，利東街特設桃花樹園，12棵近4米高的桃花樹聳立於園林之中，讓人倍感浪漫。醒獅表演及手寫揮春等豐富活動將在指定時間舉辦。

新年好去處 2025 ｜奧海城年宵市集 + 財神訓練班

奧海城由即日起至2月12日期間，化身為喜慶中式庭園，庭園以桃花為設計靈感。庭院掛上各款的紅燈籠及擺放象徵財源滾滾的金幣，必是打卡熱點。商場另設大型室內年宵市集及花市，超過20間特色品牌及攤位聚集於此，品牌包括台中百年糕餅老店陳允寶泉、馬來西人氣爆谷品牌myEureka等，花市亦有多款蘭花、年桔及桃花發售。

奧海城更舉辦財神一日訓練班，小朋友可了解財神的背景及文化，學習中國文化。參加者亦有機會化身為財神，學習如何扮演財神，學習造手、說話技巧及姿勢等。