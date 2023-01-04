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生活
2023-01-04 19:30:39

新年必買15折超值福袋

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一田百貨推出一系列新春福袋，在香港也能感受日本新年氣氛。

一田百貨現正舉行「新春福袋祭」，一系列賀年福袋，包括潮流服飾、廚具好物、日本直送海鮮精肉零食等，包羅萬有！部分福袋低至15折發售，最抵價$88就可以入手，每個福袋都特別掛上「福氣御守」，讓你一次過將筍貨與祝福帶回家！所有福袋數量有限，售完即止。

「一田新春福袋」推廣詳情：
日期：即17
地點：一田百貨(沙田/大埔/荃灣)

 

日本和風滋味海鮮精肉福袋

日本和風滋味海鮮精肉福袋

近江牛急凍扇形板腱火鍋片A5+(120)

日本鹿兒島急凍黑豚梅肉片(200)

日本鹿兒島急凍和牛漢堡(5件裝)

華味鳥急凍雞胸肉(350)

華味鳥急凍雞中翼連翼尖(250)

急凍熟松葉蟹腳(450)

金目鯛魚一夜干

原價：$827.8特價：$488

(每店限售50)

 

滋味零食10件福袋

滋味零食10件福袋

金澤忌廉芝士味蛋糕、

龜田HAPPYTURN雜錦米餅、

卡樂B宅卡B薯條家庭裝、

OKABE脆蟹小食、

ORIHIRO蒟蒻啫喱(蜜瓜+西柚味)

TIROL朱古力袋裝、

春日井桃味軟糖、

固力果朱古力百力滋(日本版)

北陸姆明可可味餅乾盒裝、

JA青森蘋果汁(1公升)

原價：$338.4特價：$108

(每店限售50)

糧油雜貨8件福袋

糧油雜貨8件福袋

日清特級菜籽油、

萬字醬油、

UCC即溶招牌咖啡117(10條裝)

伊藤園抹茶玄米茶包(20小包裝)

SSK醬油煮沙甸魚(150)

YAMADAI凄麵信州味噌碗麵、

明星評判屋醬油味即食麵(五包裝)

DAISHO海膽豆乳芝士火鍋湯底

原價：$270.4特價：$118

(每店限售50)

ZWILLING福袋

ZWILLING福袋

Now S日式廚刀、瓜刨、多用途刀、果刀、

竹砧板()+Staub 12cm陶瓷碗2件套裝(蜜粉色)

送黑色購物車乙架。原價：$3,445特價：$888

(每店限售30)

Nippon Kitchen日本製造廚具福袋

Nippon Kitchen日本製造廚具福袋

26cm IH煎鑊、20cm吉川新一代金裝雪平鍋、関龍作白楊木多用途刀、米箱、雞骨剪、紅蘋果新年全盒(台灣製造)。原價：$2,878特價：$888

(每店限售30)

OMEGA Master系列刀具福袋

OMEGA Master系列刀具福袋

20cm廚師刀、17.5cm三德刀、20cm麵包刀、16cm切肉刀、13cm萬用刀、磨刀器、實木刀座、西班牙ARCOS 37cm砧板。原價：$1,990

特價：$688 (每店限售20)

Casablanca床品福袋

Casablanca床品福袋

840針全棉床品套裝(雙人至加大)

絲柔絨雙層毛毯(140cmx200cm)

各乙件(款式隨機)

原價：$2,157-$2,447特價：$638 (每店限售15)

Cherry卡通床品福袋

Cherry卡通床品福袋

全棉床笠枕袋(單人至加大)、單人毛毯(150cmx200cm)

各乙件(款式隨機)

原價：$1,376-$1,770特價：$338

(每店限售60)

 

bread n butter福袋

bread n butter福袋

針織上衣、橡筋腰裙褲、羊毛頸巾、自動開關雨傘。原價：$2,796特價：$688(M-L碼，每店限售20)

Champion福袋

Champion福袋

連帽衛衣、圓領衛衣、短袖T恤、手挽袋。

原價：$1,717特價：$388(M-L碼，每店限售20)

Columbia戶外福袋

Columbia戶外福袋

斜孭袋、頭燈、闊邊帽。原價：$897特價：$488

(每店限售20)

Disney福袋

Disney福袋

Disney反斗車王/史迪仔風褸(可選100碼至150)

15L磨砂防水袋及毛巾

原價：$1,298特價：$188

(每店限售20)

Baby Shark福袋

Baby Shark福袋

收納式背囊、潔淨免洗噴霧、速乾涼感巾、童裝襪(可選粉紅色或粉藍色)。原價：$236特價：$88(共限售70)

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