新年必買15折超值福袋

一田百貨現正舉行「新春福袋祭」，一系列賀年福袋，包括潮流服飾、廚具好物、日本直送海鮮精肉零食等，包羅萬有！部分福袋低至15折發售，最抵價$88就可以入手，每個福袋都特別掛上「福氣御守」，讓你一次過將筍貨與祝福帶回家！所有福袋數量有限，售完即止。
「一田新春福袋」推廣詳情：
日期：即日至1月7日
地點：一田百貨(沙田/大埔/荃灣)
日本和風滋味海鮮精肉福袋
近江牛急凍扇形板腱火鍋片A5+(120克)、
日本鹿兒島急凍黑豚梅肉片(200克)、
日本鹿兒島急凍和牛漢堡(5件裝)、
華味鳥急凍雞胸肉(350克)、
華味鳥急凍雞中翼連翼尖(250克)、
急凍熟松葉蟹腳(450克)、
金目鯛魚一夜干
原價：$827.8，特價：$488
(每店限售50套)
滋味零食10件福袋
金澤忌廉芝士味蛋糕、
龜田HAPPYTURN雜錦米餅、
卡樂B宅卡B薯條家庭裝、
OKABE脆蟹小食、
ORIHIRO蒟蒻啫喱(蜜瓜+西柚味)、
TIROL朱古力袋裝、
春日井桃味軟糖、
固力果朱古力百力滋(日本版)、
北陸姆明可可味餅乾盒裝、
JA青森蘋果汁(1公升)
原價：$338.4，特價：$108
(每店限售50套)
糧油雜貨8件福袋
日清特級菜籽油、
萬字醬油、
UCC即溶招牌咖啡117(10條裝)、
伊藤園抹茶玄米茶包(20小包裝)、
SSK醬油煮沙甸魚(150克)、
YAMADAI凄麵信州味噌碗麵、
明星評判屋醬油味即食麵(五包裝)、
DAISHO海膽豆乳芝士火鍋湯底
原價：$270.4，特價：$118
(每店限售50套)
ZWILLING福袋
Now S日式廚刀、瓜刨、多用途刀、果刀、
竹砧板(中)+Staub 12cm陶瓷碗2件套裝(蜜粉色)
送黑色購物車乙架。原價：$3,445，特價：$888
(每店限售30套)
Nippon Kitchen日本製造廚具福袋
26cm IH煎鑊、20cm吉川新一代金裝雪平鍋、関龍作白楊木多用途刀、米箱、雞骨剪、紅蘋果新年全盒(台灣製造)。原價：$2,878，特價：$888
(每店限售30套)
OMEGA Master系列刀具福袋
20cm廚師刀、17.5cm三德刀、20cm麵包刀、16cm切肉刀、13cm萬用刀、磨刀器、實木刀座、西班牙ARCOS 37cm砧板。原價：$1,990，
特價：$688 (每店限售20套)
Casablanca床品福袋
840針全棉床品套裝(雙人至加大)、
絲柔絨雙層毛毯(140cmx200cm)
各乙件(款式隨機)
原價：$2,157-$2,447，特價：$638 (每店限售15套)
Cherry卡通床品福袋
全棉床笠枕袋(單人至加大)、單人毛毯(150cmx200cm)
各乙件(款式隨機)
原價：$1,376-$1,770、特價：$338
(每店限售60套)
bread n butter福袋
針織上衣、橡筋腰裙褲、羊毛頸巾、自動開關雨傘。原價：$2,796，特價：$688(M-L碼，每店限售20套)
Champion福袋
連帽衛衣、圓領衛衣、短袖T恤、手挽袋。
原價：$1,717，特價：$388(M-L碼，每店限售20套)
Columbia戶外福袋
斜孭袋、頭燈、闊邊帽。原價：$897，特價：$488
(每店限售20套)
Disney福袋
Disney反斗車王/史迪仔風褸(可選100碼至150碼)、
15L磨砂防水袋及毛巾
原價：$1,298，特價：$188
(每店限售20套)
Baby Shark福袋
收納式背囊、潔淨免洗噴霧、速乾涼感巾、童裝襪(可選粉紅色或粉藍色)。原價：$236，特價：$88。(共限售70套)