新年必買15折超值福袋

一田百貨推出一系列新春福袋，在香港也能感受日本新年氣氛。

一田百貨現正舉行「新春福袋祭」，一系列賀年福袋，包括潮流服飾、廚具好物、日本直送海鮮精肉零食等，包羅萬有！部分福袋低至15折發售，最抵價$88就可以入手，每個福袋都特別掛上「福氣御守」，讓你一次過將筍貨與祝福帶回家！所有福袋數量有限，售完即止。

「一田新春福袋」推廣詳情：

日期：即日至1月7日

地點：一田百貨(沙田/大埔/荃灣)