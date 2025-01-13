新年最紅KITKAT®神社登陸東涌 招財貓和達摩化身幸運捕手 讓大家Catch The Luck!

對日本人來說，「緣起物」指能帶來好運的吉祥物–招財貓被視為招財納福，紅色的達摩則有開運必勝的意思！由即日起至2月16日，東薈城名店倉首度聯乘雀巢®KITKAT®攜手打造「東薈城名店倉×KITKAT®幸運捕手」，招財貓即化身「幸運捕手」坐陣八大日式祈願裝置，將財運、健康運和戀愛運帶給大家。同場更有一系列新年賀歲活動，將新年氣氛推向最高點！

新年當然要沾沾旺氣！踏進東薈城名店倉地下，即可見到4米高的「開運招財貓」，其背後的花燈屏風，以及6米高「甜絲絲鳥居」中的巨型日式燈籠，均是由本地燈籠紮作師鄭少武(Mo)耗時超過330小時以全人手匠心製作。想要財運、健康運和戀愛運，記得要到「喵喵洗滌之橋」、「萌萌愛情石」、「甜蜜結緣神社」、「圓碌碌幸運達摩陣」、「喵之祈園」祈願，別忘了到「捕手湯泉」掃描二維碼，透過AR濾鏡記錄美好一刻！

▲每換領一個御守，東薈城名店倉亦會同時捐款港幣10元予「大澳流浪貓之家」，為被遺棄的大澳流浪貓貓提供協助及推動領養。

參與遊戲及完成小任務 來年願望必達MORE

下載TAIKOO+流動應用程式登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，並關注東薈城名店倉指定社交媒體平台，即可於「甜蜜結緣神社」換領限量版「東薈城名店倉×雀巢®KITKAT®結緣繪馬」乙個。於指定地點集齊蓋章，便可為繪馬蓋印出完整的達摩圖案。參與「喵來運轉」小遊戲，更可憑指定即日單一消費或透過TAIKOO+流動應用程式以100積分，換領限量版幸運御守及全新KITKAT®美祿®朱古力。

CLUB CG會員專享「財圓滾滾」新春賞

由 2025年1月13日至2月2日，CLUB CG會員於指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，並最少一張港幣2,000元或以上之收據，即可換領東薈城名店倉×雀巢®KITKA®新春限定利是封套裝乙套，以及分別港幣$50、港幣$300或港幣$500電子現金券(指定商戶)。凡使用指定渣打信用卡付款，有機會獲高達港幣600元無消費門檻之商場電子現金券。至於非CLUB CG會員，亦可憑港幣2,000元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為 CLUB CG 會員並參與獎賞禮遇。