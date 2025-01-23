新年煙花匯演2025｜初二煙花遊船優惠合集 低至77折/船上自助餐/免費任飲

2025年農曆新年煙花匯演將於大年初二(1月30日)維港上空上演，預計將有數十萬市民和遊客前來觀賞。想以最佳位置欣賞這項一年一度的壯觀盛事，到遊船上一邊品嘗美酒佳餚，一邊360度近距離觀看壯麗煙花，是觀賞煙花的最佳場所之一。不少遊輪更推出優惠，折扣低至77折，部份更包括自助餐和免費任飲，即睇詳請。

洋紫荊維港遊

中式古董帆船｜鴨靈號 在農曆大年初二晚上登上鴨靈號，將維港的壯麗煙花匯演盡收眼底。而在煙花匯演的夜晚，鴨靈號變得更加特別。登上充滿特色的中式古帆船上，享受美酒小食，近距離觀看農曆新年煙花，享受海風和煙花在空中綻放的美妙時刻。 KKday 優惠: 大小同價HK$988/位，幼童（0 – 3 歲）免費

*每位乘客都必須購買船票（包括幼童） 立即預約：請按此 活動時間：18:30 – 21:00 上船地點：西灣河海濱花園1號梯台

維港中央全景觀賞｜世星號 世星號船提供了獨特的觀光體驗。您可以在船上享受免費的小食和飲品，並透過船隻的觀景區域，欣賞維多利亞港中央180度的全景美景。這趟旅程為您提供與眾不同的渡輪體驗，不僅讓您在舒適的環境中觀賞壯麗的風景，還能感受到渡輪帶來的悠閒愜意。 KKday 優惠: 世星號輪船上觀賞 大小同價HK$688/位 立即預約：請按此 活動時間：18:00 – 21:30 上船地點：尖沙咀天星碼頭海港遊候船區

包晚餐 + 無限暢飲 + 紅包抽獎｜璀璨之夜啓航 乘坐豪華遊艇駛入維港海域，在浩大的煙花背景下欣賞精彩的煙花表演，遊艇將沿著維港的美麗海岸線航行，並在最佳觀賞位置停泊。活動期間，還可以一邊品嚐美食，無限暢飲，並參與壓軸紅包抽獎活動，迎接新年的到來。 Klook優惠: 中式遊艇 HK$996 (原價 HK$1,188)；西式遊艇 HK$1,388(原價 HK$1,588) 立即預約：Klook｜KKday 遊船時間：18:00-21:00 登記時間：17:30-17:50 上船地點：中環10號碼頭

免費任飲｜永安號 欣賞璀璨奪目的煙花在夜空中綻放，繪出動人的景致，慶祝蛇年的到來。參加者可無限暢飲洋酒、餐酒、啤酒和汽水，每人還可獲贈一份零食，讓這個夜晚更加愉快。 Klook:HK$588/位；KKday: 大小同價HK$688/位，嬰兒（0 – 1 歲）HK$100/位 立即預約：Klook｜KKday 集合時間：18:15 出發時間：18:30 解散時間：20:40 集合地點：西灣河公衆碼頭