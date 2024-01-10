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生活
2024-01-10 18:00:00

新年盤菜2024｜賀年盤菜必食推介 早島優惠/免費送貨/足料海味 持續更新！

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新年盤菜2024｜賀年盤菜必食推介 早島優惠/免費送貨/足料海味 持續更新！

新年盤菜2024｜賀年盤菜必食推介 早島優惠/免費送貨/足料海味 持續更新！

農曆新年一家人團年相聚，必備意頭新年盆菜。龍年不少酒店中菜廳和連鎖商店已陸續推出自家製盤菜，包羅大量鮮味食材和矜貴海鮮海味，一家人享用都能食得滿足！今次為各位精選多間盤菜，全部各有特色，部分更提供早島優惠，更有免費送貨上們服務，今個新年大家一於安在家中飽歎盤菜啦。

盤菜推薦｜沙田凱悅外賣盆菜 聯乘本地臘味老字號 預訂優惠88折

香港沙田凱悅酒店每年新年都有推出外賣盆菜，口碑一向不俗。今年酒店盆菜繼續以多款矜貴食材及傳統風味作賣點，更首次跟超過50年歷史的本地臘味製造商「裕和合記」合作，於盆菜中加入本地製臘腸及膶腸，將美味再升級！盆菜由酒店行政總廚張康民師傅精心炮製，張康民師傅在元朗長大，熟知傳統盆菜真味，品質絕對有保證。盆菜分4人或6人用，內有肥厚鮮味的原隻鮑魚和滋補花膠，亦有經典食材如白切雞、燒鴨、鮑汁燜土魷、沙茶醬煮魚蛋、豆卜及多款素菜等，當然亦少不了盆菜的重點配料客家南乳燜豬肉木耳。另外更會附送蔬菜籃包括羅馬生菜、金菇、蕃茄及腐皮響鈴，用作盆菜火鍋配料，吸盡湯汁精華。凡訂購外賣盆菜，客人可以優惠價選購生炒臘味糯米飯（港幣$328）以及特色甜品包括意大利芝士蛋糕（港幣$228）及蓮蓉西米布甸（港幣$228）。

外賣盆菜訂購詳情
訂購日期：2024年1月5日至2月8日
取貨日期：2024年1月20日至2月12日

四位用
自取：港幣$2,088
送遞服務*： 港幣$2,438                                   

六位用
自取：港幣$2,888 
送遞服務*： 港幣$3,238

沙田凱悅外賣盆菜預訂網站

Klook.com

盤菜推薦｜大家樂新春盆菜早鳥優惠 人均$94起PayMe獨家優惠

大家樂盆菜價錢一向親民抵食，今年亦不例外，誠意推出一系列新春美饌，特別推薦六道菜式的「鴻運盆菜宴」（10-12位用），以至尊「鮑魚瑤柱福袋盆菜」打頭陣，珍饈百味共冶一爐送上盆滿缽滿的新春祝福！配上福聚開運翅（珍珠帶子竹笙仿翅）、鴻運脆腩燒味拼盤等豐盛菜式，一家人圍坐犒賞味蕾，為節日家宴增添溫馨氛圍。另外還有鮑魚瑤柱福袋盆菜（10-12位用）連福祿原隻蠔皇鮑魚(6隻)，及鮑魚花膠海參福袋盆菜 (6位用)。大家樂新春盆菜即日起於全線大家樂分店及 eatCDC.com 發售，於早鳥期內惠顧，Club 100 會員可享高達71折優惠及多項新春優惠！

PayMe x 大家樂新春盆菜獨家優惠

  1. 以PayMe付款訂購「鮑魚花膠海參福袋盆菜」/「鮑魚瑤柱福袋盆菜」及新春指 定食品滿$1,000 ，送元肉杞子桂花糕及大家樂$20現金券
  2.  [eatCDC.com網上限定]：以PayMe付款訂購「鮑魚瑤柱福袋盆菜」及新春指定食 品滿$1,300，送福聚開運翅（珍珠帶子竹笙仿翅）一份 *以上PayMe優惠不適用於盆菜宴／盆菜券之交易

其他優惠

  1. 31/1或之前早鳥優惠1： Club100會員尊享高達71折優惠。 
  2. 31/1或之前早鳥優惠2：訂購滿$660，送$100大家樂美食折扣。 
  3. 訂購滿$1,000，送$50大家樂現金券。 
  4. Club 100 會員訂購「鮑魚花膠海參福袋盆菜」滿$1,200，送百花釀蟹鉗一份（6 隻）。
  5. 訂購滿$2,000，可享免費送貨服務。
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盤菜推薦｜鴻福堂新春盆菜$728起 必試至尊素食盆菜

今個新年，鴻福堂亦為大家準備兩款香港製造的自家盆菜，分別為圍村豐味盆菜(6 人份)以及至尊素食盆菜 (6 人份)。圍村豐味盆菜內包羅多款矜貴上乘食材，嚴選極品鮑魚、爽滑大蝦，配以肥瘦適中、肉質腍滑的五花腩、嫩滑白切雞、彈滑魚蛋、清甜的蘿蔔、香酥芋頭、醬汁豬皮、花菇、枝竹等多款材料。而素食人士則可選擇至尊素食盆菜，特別炮製的素鮑魚、素蝦、素帶子、馬蹄丸、牛蒡丸、素黃金卷、黃金福袋，加入百靈菇、蓮藕、娃娃菜、雲耳、蘿蔔、芋頭、花菇、豆卜、枝竹等多款蔬菜，素食盆菜都一樣飽肚滿足！由即日起至 2024 年 6 月 25 日，於鴻福堂全線分店可以自家 CLUB 會員價$728 訂購升級版圍村豐味盆菜或至尊素食盆菜 e 券 1 張^(零售價$938)，包免費送貨，自家 CLUB 會員於逢星期一購買更可享額外 95 折優惠，大家不妨考慮下。

訂購期：2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 6 月 25 日
送貨適用日期：2023 年 12 月 15 日 至 2024 年 6 月 30 日

盤菜推薦｜城景國際樂雅軒 新春「泰」富貴泰式盆菜9折優惠

城景國際樂雅軒推出新春盆菜迎接龍年，即日起至2024年2月29日，預訂享9折優惠，訂購盆菜滿港幣$3,000更尊享免費送遞服務。樂雅軒珍寶盆菜包括蠔皇原隻六頭鮑魚、花膠、海參、金蠔、宗谷元貝、天白花菇、鵝掌、燒鴨、貴妃雞、五花腩、南乳豬手、鯪魚球、鮮蝦、黃金枝竹、高湯旺菜、泮塘蓮藕、五香芋頭、蘿蔔等配金華火腿上湯，盡顯傳統滋味。另外亦有創意滿分的「泰」富貴泰式盆菜，以冬蔭功湯底配合「泰」滋味材料，內有泰國大頭蝦、養顏花膠、紅燒海參、香煎扇貝、金不換魷魚鬚、泰式去骨海南雞、紅燒鴨、板燒黑豚豬頸肉、牛肉沙爹串燒、黃金魚蛋、豚肉福丸、旺菜、蘿蔔、泰國芫茄及草菇等，供4-6位享用。

樂雅軒珍寶盆菜
港幣$1,988 (小盆，約6位用) /港幣$3,888 (大盆，約12位用) 

「泰」富貴泰式盆菜
港幣$1,188 (4-6位用) 

預訂優惠: 9折 (請於取餐5天前預訂)
供應⽇期: 即日至2024年2月29日 
訂購盆菜滿港幣$3,000 或以上可享免費送遞服務，並只限於九龍區、港島區及一般新界地區 （不包括離島）

城景國際樂雅軒盆菜訂購網址

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盤菜推介｜香港萬麗海景酒店 翱翔滿福樓如意盆菜85折

香港萬麗海景酒店內的中菜廳滿福樓，於農曆新年期間推出滿福樓騰龍盆菜，由得獎廚師團隊精心挑選矜貴食材製作，包括原隻扣煮的二十五頭花膠及鮑魚、寓意笑口常開的大蝦、原粒瑤柱脯、海蔘、北菇、蠔豉、燒鵝、髮菜、貴妃雞、鵝掌及精緻的「福」字蘿蔔等，傳統滋味共冶一爐。如意盆菜於 2024 年 1 月 25 日至 2 月 16 日期間供應，可供堂食及外賣享用。每位港幣$ 838，最少四位起。須提前一天預訂。由即日起至 2024 年 2 月 15 日期間到萬麗網上商店預訂，可享八五折優惠（只供外賣），售完即止。

萬麗網上商店

香港萬麗海景酒店 翱翔滿福樓如意盆菜85折

盤菜推薦｜一粥麵「新春鮑魚佛跳牆盆菜」早鳥優惠7折 最平$838起

龍年將至，當然要和家人一起飽歎意頭盤菜！一粥麵推出新春鮑魚佛跳牆盆菜」及「五福臨門煲」，提供堂食和外賣選擇。「新春鮑魚佛跳牆盆菜」共15款食材，有齊十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、滑溜花膠、韓國蠔豉等豪華食材，更加送貴妃雞，6位用套餐更有紅燒花膠肉絲素翅（4磅）及糯米飯（2磅），份量相當足料！另外「五福臨門煲」套餐（$198）則適合二人家庭享用，精選五款高級食材入饌，包括：滋補紅燒花膠、鮮味韓國蠔豉、古法扣鴨掌、肥美南乳豬手、蠔皇花菇等，套餐更有兩款配搭組合可供選擇，包括香脆黃金乳鴿及2碗香飯；或加配用料十足的揚州炒飯，另更可獲贈七師傅利是封乙套。

「新春鮑魚佛跳牆盆菜」：早鳥優惠$838 (6位用) / 標準價 $1,198 (6位用)
「新春鮑魚佛跳牆盆菜」套餐：早鳥優惠$1,188 (6位用) / 標準價 $1,698 (6位用)

訂購日期：即日起至2月9日
早鳥優惠：即日起至2月6日
取貨日期：2024年2月2日至2月9日 - 下午3至8點
2024年2月10日至2月13日 (初一至初四) – 中午12至下午7點
(必須於下午5時前成功付款，最快可於翌日取貨。)
新春優惠：送$188福袋優惠券 + 七師傅利是封一套
額外優惠：使用手機訂購，更加送6罐可口可樂；於Klook平台訂購送6罐可口可樂及$60電子優惠券。
銷售渠道：
45間分店及手機訂購
Klook 預訂連結

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盤菜推薦｜銅鑼灣星級中菜館「名廚」盆菜$1388起

銅鑼灣星級中菜館「名廚」主打鑊氣十足的中式家常小菜以及別具巧思的新菜式。新春在即，餐廳在由即日起至2024年二月底推出兩款盆菜，分別為傳統富貴盆菜（$1388/六位用）和名廚頂級精選盆菜（$3880/六位用） ，當中盆菜的秘製鮑汁, 張師傅用上金華火腿、老雞、腩排、雞腳加上秘製調料熬製3小時而成，醬汁香濃，令盆菜滋味倍增！重點推介名廚頂級精選盆菜，嚴選大量貴價食材，包括原隻五頭南非鮑魚、關東遼參、本地頂級金蠔、 北海道瑤柱脯、北菇、原隻大蝦、貴妃雞等等，相當豐盛。而傳統富貴盆菜則是抵食之選，匯聚16種食材包括鮑魚、髮菜蠔豉、瑤柱脯、豬脷、豬手、 貴妃雞、大蝦等，一樣飽肚滿足。

名廚
銅鑼灣摩頓臺5號百富中心地下及1樓
電話：+852 2870 1102 

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名廚頂級精選盆菜（$3880/六位用） 傳統富貴盆菜（$1388/六位用）
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